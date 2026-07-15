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CM 2026. Spaniolul Mikel Oyarzabal după calificarea în finală: „Avem un singur obiectiv în minte. A mai rămas doar unul”

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Mikel Oyarzabal
Mikel Oyarzabal Foto: Profimedia
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Mikel Oyarzabal, atacantul selecţionatei de fotbal a Spaniei, a declarat că accederea în finala Cupei Mondiale 2026 „este absolut incredibilă şi o bucurie imensă”, după victoria cu scorul de 2-0 în faţa Franţei, marţi, la Dallas, în care a marcat din penalty primul gol al echipei sale.

„Este un adevărat vis. Când eşti copil şi urmăreşti o Cupă Mondială sau călătoreşti cu întreaga familia pentru a vedea una, cu mulţi ani în urmă, nu-ţi imaginezi niciodată că poţi fi unde eşti astăzi. O bucurie imensă”, a declarat Oyarzabal după semifinala disputată marţi la Dallas.

„Ne concentrăm pe obiectivul nostru. Acum, ne bucurăm de acest moment, care pentru mulţi dintre cei prezenţi aici este un vis devenit realitate. Trăim toate acestea, ne bucurăm alături de familiile şi prietenii noştri şi ne odihnim cât mai mult posibil, pentru că avem un singur obiectiv în minte. A mai rămas doar unul”, a explicat atacantul

Oyarzabal a precizat că va fi apt de joc pentru finală, în ciuda unor mici „lovituri” pe care le-a încasat. „Am primit nişte lovituri şi sunt obosit, dar sunt fericit, mândru de toată lumea, de grup, de unitate, pentru că, în cele din urmă, este vorba despre noi 26, despre ceea ce ne uneşte. Avem o atmosferă excepţională, o viaţă minunată şi uşoară, iar asta face totul mai uşor”, a mai spus atacantul care a înscris cinci goluri de la debutul competiţiei din America de Nord, fiind cel mai bun marcator al La Roja.

Spania va înfrunta pe 19 iulie, în finala Cupei Mondiale 2026, câştigătoarea meciului dintre Argentina, deţinătoarea trofeului, şi Anglia, programat miercuri la Atlanta.

 

Editor : Sebastian Eduard

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