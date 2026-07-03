CM 2026. Spaniolul Unai Simon, portarul care a stabilit recordul de invincibilitate la Cupa Mondială

În meciul de joi împotriva Austriei (3-0) din 16-imile Cupei Mondiale, portarul echipei Spaniei, Unai Simon, a doborât recordul de invincibilitate din această competiţie. Portarul echipei Athletic Bilbao nu a primit niciun gol în ultimele 519 minute de joc.

Spania – Capul Verde: 0-0. Spania – Arabia Saudită: 4-0. Spania – Uruguay: 1-0. Spania – Austria: 3-0. De la începutul Cupei Mondiale, „La Roja” nu a primit niciun gol. În poartă, Unai Simon. Joi, în meciul împotriva echipei antrenate de Ralf Rangnick, portarul de la Athletic Bilbao a intrat în istoria Cupei Mondiale, doborând recordul de minute jucate fără a primi gol, deţinut de italianul Walter Zenga (517 minute) încă din 1990. Acum se află la 519 de minute fără să fi trebuit să recupereze mingea din fundul porţii (nu sunt luate în considerare loviturile de departajare), scrie News.ro.

O serie începută în timpul Cupei Mondiale din 2022, din Qatar. De la golul lui Ao Tanaka din minutul 51 al meciului Japonia-Spania (2-1), în cea de-a treia etapă a fazei grupelor, Unai Simon (29 de ani) nu a mai primit niciun gol. În optimile de finală ale ediţiei din 2022, scorul a rămas 0-0 între Spania şi Maroc, înainte ca „La Roja” să fie învinsă la loviturile de departajare (0-0, 3-0 la loviturile de departajare).

Mai exact, este vorba de 39 de minute împotriva Japoniei, 120 de minute împotriva Marocului – ambele meciuri având loc în 2022 – şi patru meciuri de câte 90 de minute împotriva Capului Verde, Arabiei Saudite, Uruguayului şi Austriei în 2026. Joi, Unai Simon l-a detronat pe legendarul Iker Casillas (476 de minute), dar şi pe englezul Peter Shilton (500 de minute). Spania va întâlni în optimile de finală ale Cupei Mondiale Croaţia sau Portugalia.

Editor : B.E.