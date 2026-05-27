CM 2026. Statele americane New York și New Jersey anchetează modul în care FIFA a „umflat artificial” prețurile la bilete

Gianni Infantino fifa
FIFA trebuie să răspundă la acuzațiile de „umflare artificială a prețurilor” și de „inducere în eroare a suporterilor” în legătură cu vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială din 2026, în contextul în care procurorii generali din New York și New Jersey au demarat oficial o anchetă privind practicile FIFA, transmite BBC

Procurorul general din New Jersey, Jennifer Davenport, a calificat acest proces drept „un labirint de confuzie, falsă penurie și prețuri exorbitante”. 

Ea a adăugat că va avea loc o „anchetă aprofundată a conduitei FIFA”, organismul de conducere al fotbalului mondial fiind citat să furnizeze informații. 

O citație obligă partea respectivă să pună la dispoziție documente interne sau informații specificate. 

Davenport a făcut un anunț comun alături de procurorul general al statului New York, Letitia James, și de Departamentul pentru Protecția Consumatorilor și a Muncitorilor din New York (DCWP). 

Comisarul DCWP, Samuel AA Levine, a declarat că organismul va trata „cu foarte mare seriozitate acuzațiile de comportament flagrant înșelător” și va analiza acuzațiile de „umflare artificială a prețurilor”. 

În special, FIFA a fost rugată să explice de ce prețurile biletelor au „depășit prețurile oricărui turneu anterior al Cupei Mondiale”. 

Fanii au relatat că au fost „induși în eroare” cu privire la amplasarea locurilor, inclusiv prin crearea unor bilete mai scumpe din categoria „primul rând”, puse în vânzare după vânzările inițiale. 

De asemenea, acuzațiile vizează și politica de prețuri variabile aplicată în diferite etape, care i-ar fi permis FIFA să majoreze prețurile pentru aproximativ 90 din cele 104 meciuri, cu un procent în medie de 34%. 

Ancheta va analiza modul în care programul de punere în vânzare a biletelor și declarațiile publice ar fi putut influența prețurile. 

„Nu este o invitație la exploatarea rezidenților și a vizitatorilor” 

FIFA a vorbit în mod regulat despre cererea de bilete, președintele FIFA, Gianni Infantino, justificând costul acestora prin faptul că ele reflectă apetitul „absolut nebunesc” al publicului pentru turneul de vară. 

Însă, până miercuri, erau disponibile bilete la valoarea nominală pentru 86 dintre cele 104 meciuri și pentru toate meciurile din faza grupelor, cu excepția a 10, ale căror zile de desfășurare erau cunoscute de mult timp. 

Procurorii generali au subliniat în special costul biletelor pentru opt meciuri, inclusiv finala, de la MetLife Stadium din New Jersey. 

„A fi sincer în privința vânzării de bilete nu este complicat”, a spus Davenport. „Este o onoare să găzduim Cupa Mondială, dar evenimentul nu este o invitație de a exploata rezidenții și vizitatorii noștri”. 

James a spus că locuitorii „merită o șansă echitabilă la bilete la prețuri accesibile”. 

„Nimeni nu ar trebui să fie manipulat să plătească prețuri exorbitante pentru locuri, iar fanii ar trebui să poată avea încredere că biletele pe care le cumpără vor fi cele pe care le vor primi”, a adăugat James. 

Levine a spus că suporterii ar trebui să se aștepte la „transparență și corectitudine” atunci când cumpără bilete pentru Cupa Mondială. 

„Rapoartele privind comportamentul FIFA care încalcă legea orașului privind protecția consumatorilor, inclusiv inducerea în eroare a fanilor cu privire la locația locurilor și umflarea artificială a prețurilor, sunt profund îngrijorătoare”, a spus Levine. 

Ancheta vine după ce procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a trimis o scrisoare către FIFA, exprimându-și îngrijorarea cu privire la „practicile de vânzare a biletelor potențial înșelătoare”, la începutul acestei luni. 

Organizatorii locali au fost în conflict cu FIFA în ultimele luni din cauza costurilor ridicate. 

Guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a criticat anterior refuzul FIFA de a subvenționa transportul la eveniment și a insistat că contribuabilii locali nu vor suporta costurile. 

După ce a anunțat inițial că un bilet de tren va costa 150 de dolari, la începutul acestei luni NJ Transit a dat înapoi și a redus tariful la 98 de dolari. 

Călătoriile cu trenul de la Penn Station din Manhattan până la locul de desfășurare a evenimentului – o distanță de aproximativ 29 de km – costă în mod normal 12,90 dolari pentru un bilet dus-întors.

