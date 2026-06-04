CM 2026: SUA au echipat toate stadioanele cu sisteme antidronă, dar recunosc că nu sunt pregătite pe deplin

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat că autoritățile sunt încă „puțin în urmă” în combaterea amenințărilor reprezentate de drone, deși toate stadioanele Cupei Mondiale din 2026 au fost echipate cu sisteme antidronă.

Oficialii federali și locali americani se grăbesc să securizeze stadioanele și să protejeze fanii înaintea Cupei Mondiale de fotbal, scrie POLITICO. Dar secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a recunoscut miercuri că autoritățile încă încearcă să recupereze decalajul în ceea ce privește combaterea dronelor, deși această amenințare se află în fruntea listei de preocupări a agenției înaintea unor evenimente majore.

„Am investit o cantitate enormă de resurse și bani pentru a dezvolta capacități ofensive cu drone, însă în ceea ce privește măsurile antidronă, toată lumea este puțin în urmă”, a declarat Mullin, răspunzând unei întrebări adresate de un congresman despre Cupa Mondială, în timpul unei audieri a Comisiei pentru Securitate Internă din Camera Reprezentanților privind solicitarea de buget a agenției.

Deși guvernul a făcut progrese semnificative, drone neautorizate continuă să pătrundă frecvent în spațiul aerian restricționat din jurul unor locații importante, a spus Mullin. De exemplu, el a dezvăluit că, în timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami de luna trecută, opt drone au intrat în spațiul aerian restricționat și au fost interceptate, autoritățile reușind să îi identifice pe operatori și să efectueze arestări în unele cazuri. La turneul de golf Masters din Augusta, Georgia, desfășurat în aprilie, autoritățile au detectat și neutralizat 12 drone care au încălcat o zonă temporară de interdicție a zborurilor.

„Dronele sunt cea mai mare preocupare a mea. (...) În fiecare zi ne îmbunătățim capacitățile. Dar aceasta este o preocupare uriașă pentru noi”, a declarat Mullin.

Responsabilii cu securitatea sunt preocupați de o gamă largă de amenințări reprezentate de drone, de la zboruri neautorizate care pot întrerupe un meci de fotbal până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol mulțimile, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale organizate în SUA este programat pe 12 iunie.

Mullin nu este singurul oficial federal care a recunoscut dificultățile cu care se confruntă autoritățile în combaterea dronelor. În aprilie, directorul Serviciului Secret, Sean Curran, le-a spus parlamentarilor că instituția sa întâmpină dificultăți în achiziționarea tehnologiei antidronă, invocând „probleme în lanțul de aprovizionare”, și a precizat că agenția a cheltuit peste 100 de milioane de dolari în ultimul an și jumătate pentru a recupera decalajul.

O serie de probleme, inclusiv lacune în capacitățile de detectare și neutralizare a dronelor, o suspendare de două luni a activității Departamentului pentru Securitate Internă, care a întârziat pregătirile, precum și noile competențe privind dronele, încă insuficient cunoscute de mulți oficiali, au afectat capacitatea guvernului de a preveni eventualele amenințări.

Pentru a sprijini pregătirile, FEMA a anunțat în decembrie acordarea unui grant de 250 de milioane de dolari către cele 11 state care vor găzdui meciuri ale Cupei Mondiale și către Washington, în perspectiva celebrării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite.

Mullin a afirmat miercuri că toate cele 11 stadioane care vor găzdui meciuri ale Cupei Mondiale au fost deja echipate cu sisteme antidronă, iar mai multe agenții federale împart responsabilitatea protejării acestora.

„Avem o colaborare foarte bună cu forțele locale de ordine care vor fi prezente la fața locului” pentru a asigura un nivel cât mai ridicat de securitate, a adăugat el.

Editor : M.I.