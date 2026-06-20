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CM 2026. SUA au învins Australia şi s-au calificat în șaisprezecimi. Americanii au maximum de puncte din meciurile jucate

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faza de joc din meciul sua - australia
Foto: Profimedia
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Echipa naţională a Statelor Unite ale Americii a învins vineri seara, scor 2-0, reprezentativa Australiei, în grupa D a Cupei Mondiale, şi s-a calificat în 16-imile competiţiei.

La Seattle, Mohamed Toure a ratat pentru australieni, chiar în primul minut, când Freese a apărat, dar tot oaspeţii au fost cei care au înscris primul gol, relatează News.ro.

Burgess a vrut să respingă din faţa propriei porţi şi a trimis în plasă, în minutul 11, înscriind un autogol, al şaptelea consemnat la turneul final nord-american.

Balogun a avut şansa de a majora avantajul în minutul 21, dar portarul Beach a prins.

Harry Souttar a trimis o lovitură de cap pe lângă poarta americanilor, în minutul 24, dar golul a picat în poarta echipei de la Antipozi. Freeman a înscris, golul a fost anulat pentru un ofsaid la Balogun, dar intervenţia VAR a lămurit lucrurile şi golul a fost acordat.

Australienii au încercat mai mult în partea secundă, Volpato şutând peste poartă în minutul 62, iar americanii au cedat iniţiativa, însă tabela a rămas neschimbată şi S.U.A. – Australia s-a încheiat 2-0, nu înainte ca arbitrul Zwayer să sufere de crampe musculare şi să fie aproape de o schimbare, în prelungiri.

Echipa Statelor Unite conduce cu 6 puncte în grupa B, fiind deja calificată în faza următoare a competiţiei.

SUA: Freese - Freeman, Rean, C. Richards, A. Robinson (Trusty 81) – McKennie (G. Reyna 90+5), Adams, Tillman – Dest (Scally 81), Balogun (H. Wright 90+5), Pepi (S. Berhalter 74).
Selecționer: Mauricio Pochettino

AUSTRALIA: Beach – Italiano, Circati, Harry Souttar, Burgess (J. Geria 46), J. Bos – Leckie (Volpato 61), O'Neill, Okon (Irvine 78), Velupillay (Metcalfe 46) – M. Toure (Irankunda 46).
Selecționer: Tony Popovic

Cartonaşe galbene: A. Robinson 56, Balogun 89, C. Richards 90+3 / J. Bos 16, Circati 32, Italiano 89, H. Soutter 89

Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

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Editor : Liviu Cojan

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