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CM 2026. SUA - Paraguay: 4-1. Victorie clară pentru gazda Campionatului Mondial în meciul de debut

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Alex Freeman of United States battles for possession of the ball with Julio Enciso of Paraguay
SUA au învins clar Paraguay în meciul de debut la CM 2026. Foto: Profimedia

Selecţionata Statelor Unite a învins echipa Paraguayului cu scorul de 4-1 (3-0), vineri, pe Los Angeles Stadium, în primul său meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din SUA, Mexic şi Canada.

Americanii au câştigat fără emoţii, prin golurile marcate de Damian Bobadilla (autogol, 7), Folarin Balogun (23, 45+5), Giovanni Reyna (90+8), respectiv Mauricio (73).

Soarta meciului a fost tranşată încă din prima repriză, încheiată de gazde cu un scor de forfait, în faţa unei echipe fără reacţie, scrie Agerpres.

Balogun (3) a dat semnalul forcingului american, dar portarul Gill a reţinut mingea.

Team USA a deschis scorul prin autogolul lui Bobadilla (7), care a deviat în propria poartă mingea trimisă în faţa porţii de McKennie, după o pătrundere a lui Pulisic în flancul stâng.

Gazdele s-au desprins prin golul lui Balogun (23), care a reluat de la 11 metri centrarea lui Pulisic.

Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a continuată să conducă jocul, dar Richards (37) a trimis milimetric pe lângă poartă cu capul, iar portarul Gill (43) a blocat şutul lui Tillman din câţiva metri.

Balogun a reuşit dubla chiar înainte de pauză (45+5), după ce atacantul lui AS Monaco a fost lansat de Tillman şi a trecut uşor de Alderete şi Gustavo Gomez, marcând cu un şut la vinclu.

Sud-americanii au fost mai atenţi în repriza secundă, dar nord-americanii au păstrat iniţiativa, chiar dacă nu au mai reuşit să îşi creeze ocazii.

Oaspeţii au înscris golul de onoare prin rezerva Mauricio (73), lansat bine în careu de Enciso.

Naţionala SUA a căutat şi golul al patrulea, iar Tillman (75), Weah (77) şi Pepi (89) au foarte aproape de a-l reuşit. În ultimele secunde ale partidei, Reyna a reuşit un gol superb (90+8), un şut la colţ cu exteriorul din marginea careului.

În min. 53, la sesizarea arbitrajului video, olandezul Makkelie i-a acordat un cartonaş galben lui Almiron pentru simulare, după ce iniţial i-l arătase americanului Ream pentru fault.

La 38 de ani, 8 luni şi 7 zile, căpitanul echipei SUA, Tim Ream, a devenit cel mai vârstnic jucător care evoluează pentru selecţionata „Stars and Stripes” la Cupa Mondială, devansându-l pe Fernando Clavijo (1994).

Revenirea Paraguayului la Cupa Mondială, după 16 ani de absenţă, nu a fost una de bun augur, dar mai are două meciuri pentru a infirma acest lucru, pe 20 iunie cu Turcia şi pe 26 iunie cu Australia.

Americanii vor întâlni Australia pe 19 iunie şi Turcia pe 26 iunie.

SUA - Paraguay 4-1 (3-0)

Au marcat: Damian Bobadilla (autogol, 7), Folarin Balogun (23, 45+5), Giovanni Reyna (90+8), respectiv Mauricio (73).

Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.492 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa D

Au evoluat echipele:

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (căpitan), 5. Antonee Robinson - 17. Malik Tillman (7. Giovanni Reyna, 82), 4. Tyler Adams - 2. Sergino Dest (21. Timothy Weah, 72), 8. Weston McKennie, 10. Christian Pulisic (14. Sebastian Berhalter, 46) - 20. Folarin Balogun (9. Ricardo Pepi, 72). Selecţioner: Mauricio Pochettino.

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 18. Maximilian Arfsten, 22. Mark McKenzie, 23. Joseph Scally, 15. Cristian Roldan, 11. Brenden Aaronson, 19. Haji Wright, 26. Alejandro Zendejas.

Paraguay: 12. Orlando Gill - 4. Juan Jose Caceres (2. Gustavo Velazquez, 79), 6. Junior Alonso, 3. Omar Alderete, 15. Gustavo Gomez (căpitan) - 8. Diego Gomez (17. Alejandro Romero Gamarra, 79), 14. Andres Cubas, 16. Damian Bobadilla (11. Mauricio, 46), 10. Miguel Almiron (7. Ramon Sosa, 79) - 9. Antonio Sanabria (18. Alex Arce, 62), 19. Julio Enciso. Selecţioner: Gustavo Alfaro.

Rezerve neutilizate: 1. ''Gatito'' Fernandez, 22. Gaston Olveira - 5. Fabian Balbuena, 13. Jose Canale, 26. Alexandro Maidana, 20. Braian Ojeda, 23. Matias Galarza, 24. Gustavo Caballero, 21. Gabriel Avalos, 25. Isidro Pitta.

Arbitru: Danny Desmond Makkelie; arbitri asistenţi: Hessel Steegstra, Jan de Vries (toţi din Olanda); al patrulea oficial: Vusuke Mihara (Japonia); arbitru asistent de rezervă: Jun Mihara (Japonia)

Arbitru video: Carlos del Cerro Grande (Spania); arbitri asistenţi video: Dennis Higler (Olanda), Khamis Almarri (Qatar)

Cartonaşe galbene: G. Gomez (9), Caceres (10), Almiron (53), Adams (59), D. Gomez (79), Arce (88), Alonso (90+3).

Editor : B.P.

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