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CM 2026: SUA s-au calificat în optimi după ce au eliminat Bosnia-Herțegovina

Data publicării:
World Cup 2026: RD 32: USA 2:0 Bosnia And Herzegovina, Santa Clara, California - 26 Jun 2026
Foto: Profimedia
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Selecţionata Statelor Unite s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Bosniei-Herţegovina cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri, pe San Francisco Bay Area Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Americanii s-au impus prin golurile marcate de Folarin Balogun (45) şi Malik Tillman (82), dar au jucat mai bine de o jumătate de oră inferioritate numerică.

În optimi, „Team USA” va întâlni pe 6 iulie la Seattle echipa Belgiei, care a obţinut o victorie dramatică, după prelungiri, în faţa Senegalului (3-2). Americanii nu vor putea conta pe golgheterul Balogun (suspendat).

Bosnia-Herţegovina a început mai bine şi a avut două oportunităţi în primul sfert de oră, un şut expediat de Demirovic (10), de la 16 metri, respins de portarul Freese, şi un corner executat cu efect de Alajbegovic, respins de acelaşi Freese, notează Agerpres.

Gazdele au preluat controlul jocului şi s-au apropiat periculos de poarta lui Vasilj. Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a solicitat penalty (30), la un duel între Dedic şi Balogun, dar arbitrul a făcut semn ca nu a fost. Un minut mai târziu, Balogun (31) a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Americanii au deschis scorul în finalul primei reprize, prin golgheterul Balogun (45), care a profitat de o minge respinsă greşit de Radeljic în Muharemovic, după o lansare a lui Tillman.

Echipa Statelor Unite putea intra la pauză cu un avantaj mai mare, dar acelaşi Balogun a ratat din 6 metri (45+8), şutul atacantului lui AS Monaco ştergând bara transversală la recentrarea lui Dest.

Americanii se aflau la cârma meciului şi părea că nimic nu poate schimba cursul jocului, însă la un duel pentru minge Balogun l-a călcat pe tendon pe Muharemovic (62), iar atacantul a fost eliminat după ce arbitrul a văzut imaginile video.

Team USA a trecut în defensivă, bosniacii au căutat să marcheze, însă au fost neinspiraţi, tensionaţi, nereuşind să desfacă sistemul compact al gazdelor. O situaţie notabilă a fost şutul lui Demirovic (66), din întoarcere de la 15 metri, însă Freese a reţinut.

Echipa gazdă a încercat să contraatace de câte ori a avut şansa şi a obţinut o lovitură liberă din marginea careului advers, pe care Malik Tillman a transformat-o (82).

Fosta adversară a României din preliminarii şi viitoarea adversară din Liga Naţiunilor nu a reuşit nici măcar un gol de onoare, deşi Alajbegovic (90+2) şi Mahmic (90+8, 90+9) au şutat la poartă, însă fără precizie.

Atacantul Jovo Lukic (Universitatea Cluj), golgheterul Superligii României în sezonul trecut, care a marcat în meciul de debut al bosniacilor la CM 2026, 1-1 cu Canada, a rămas pe banca de rezerve şi în acest meci.

Echipa SUA s-a alăturat astfel în optimi celorlalte trei formaţii gazdă, Canada şi Mexic, care obţinuseră biletele anterior.

Americanii nu mai obţinuseră o victorie într-o fază eliminatorie directă a Cupei Mondiale de la succesul cu Mexic (2-0) din optimile CM 2002.

Editor : B.E.

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