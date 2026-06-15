CM 2026: Suedia trece fără probleme de Tunisia, la distanță de patru goluri

Reprezentativa Suediei a reuşit o victorie categorică, luni dimineaţă, scor 5-1, cu Tunisia, în grupa F de la Cupa Mondială.

Pentru Suedia au marcat Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gyokeres (59) şi Svanberg (85).

Golul Tunisiei a fost înscris de Rekik (43).

Tunisia: Chamakh - Abdi, Rekik, Talbi, Valery (Belhadj - 72)- Skhri (Achouri - 72), Khedira (Gharbi - 83) - Ben Hmida, Mejbri, Slimane (Chaouat - 83) - Saad (Tonekti -72). Selecţioner: Sabri Lamouchi

Suedia: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof - Bernhardsson (Svensson - 90+1), Karlstrom (Svanberg - 84), Ayari, Nygren (Bergvall - 65), Gudmundsson (Stroud - 65) - Isak (Elanga - 90), Gyokeres. Selecţioner: Graham Potter

Meciul a fost arbitrat de argentinianul Yael Perez.

În clasament, lider este Suedia, cu 3 puncte, urmată de Ţările de Jos şi Japonie cu câte un punct, şi Tunisia, fără niciun punct.

În etapa a doua a grupei F vor avea loc meciurile Ţările de Jos - Suedia şi Tunisia - Japonia.

Editor : B.E.