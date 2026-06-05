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CM 2026. Surpriză de proporții: Franța a luat bătaie acasă, chiar înainte de startul Cupei Mondiale

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Franța Coasta de Fildeș
Foto: Profimedia
Din articol
Ce spune Didier Deschamps 

Franța și Coasta de Fildeș au jucat joi seară ultimul meci amical înainte de Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. 

În mod absolut surprinzător, deși a jucat pe teren propriu și a folosit și cea mai bună echipă de start, vicecampioana mondială a pierdut împotriva selecționatei africane cu scorul de 1-2. 

La capătul unei prime reprize echilibrate, „Cocoșul Galic” a reușit să deschidă scorul în minutul 45 prin Rayan Cherki, însă avantajul nu a durat decât opt minute după reluarea jocului, deoarece ivorienii au restabilit egalitatea prin Nicolas Pepe. 

Coasta de Fildeș a reușit să dea marea lovitură în minutul 84, când jucătorul lui Manchester United, Amad Diallo, l-a învins pe Mike Maignan. 

Pe site-ul de specialitate Transfermarkt, Franța are un lot estimat la nu mai puțin de 1,55 miliarde de euro, în timp ce jucătorii de la Coasta de Fildeș valorează în total 522 de milioane, așadar o diferență de peste un miliard. 

Clasamentul actual FIFA arată și el cât de surprinzător a fost rezultatul de joi seară. Franța este echipa care ocupă primul loc, în timp ce Coasta de Fildeș este abia pe poziția 34. 

Ce spune Didier Deschamps 

La conferința de presă de după meci, Didier Deschamps s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi, deși nu a vrut să-i critice foarte tare, pentru a nu le destabiliza moralul înainte de turneul final care începe pe 11 iunie. 

„E o înfrângere, așa că nu e niciodată plăcut, chiar dacă am reușit să facem și unele lucruri bune, mai ales în prima repriză. Partea secundă a fost mai dificilă pentru noi. Schimbările pe care le-am făcut nu prea ne-au ajutat. Pe 16 iunie vom întâlni un adversar similar, Senegal.

Nu avem nicio scuză. Echipele africane sunt foarte motivate atunci când joacă împotriva Franței. Este un semnal de alarmă, trebuie să ne trezim. Nu vreau să exagerez cu nimic, sunt doar niște meciuri amicale, s-au făcut greșeli. 

Am făcut zece schimbări, așa că nu a existat coeziune. De câteva ori am tratat fazele foarte lent, în special la golul doi marcat de ei”, a declarat selecționerul Franței, citat de Foot Mercato. 

Editor : Sebastian Eduard

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