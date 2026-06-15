CM 2026. Surpriză mare: Campioana europeană Spania, ţinută în şah de Capul Verde, selecționată debutantă la un mondial

Echipa naţională a Capului Verde, pentru care a jucat şi mijlocaşul de la FCSB, Joao Paulo, a încheiat la egalitate luni seara, scor 0-0, cu una din favoritele turneului, Spania, în grupa H a Cupei Mondiale.

Spania a controlat meciul de la Atlanta, iar Pedri a fost jucătorul care a încercat în două rânduri poarta insularilor din Capul Verde, însă şuturile sale, din minutele 6 şi 15, au fost prinse de portarul Vozinha, relatează News.ro.

Cucurella a trimis peste poartă, în minutul 29, în timp ce adversarii s-au apărat sigur având doar apariţii meteorice în atac.

În minutul 39 Ferran Torres a lovit bara transversală, iar Vozinha a reuşit să respingă reluarea lui Oyarzabal. Luis de la Fuente a schimbat în repriza secundă, i-a aruncat în luptă pe Lamine Yamal şi Dani Olmo, dar ibericii nu au fost în stare să străpungă apărarea Capului Verde.

Selecţionerul Bubista l-a trimis în teren şi pe Joao Paulo, de la FCSB, iar Cucurella a trimis direct în braţele lui Vozinha, în minutul 83.

Spaniolii s-au precipitat pe final, dar nu au înscris, şi Spania – Capul Verde s-a încheiat 0-0, putem spune cea mai mare surpriză de până acum a turneului final.

SPANIA: Simon – Cucurella, Laporte, Cubarsi, Llorente – Fabian Ruiz (Merino 71), Rodri (Nico Williams 87), Gavi (Yamal 71), Pedri – Oyarzabal, Ferran Torres (Dani Olmo 81).

Selecționer: Luis de la Fuente

CAPUL VERDE: Vozinha – Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral (Joao Paulo 76), Steven Moreira - Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo 61), Monteiro (Arcanjo 79), Laros Duarte (Deroy Duarte 61) – Livramento (Nuno Da Costa 61), Mendes.

Selecționer: Leitao Brito Bubista

Cartonaşe galbene: Pedri 90+3 / Sidny Lopes Cabral 17

Arbitru: Adham Mohammad (Iordania)

Editor : Liviu Cojan