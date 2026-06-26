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CM 2026. Turcia a învins SUA în ultimul meci din grupa D, dar părăsește competiția

Data publicării:
2026 World Cup Football Turkey v USA Jun 25th
Turcia a învins SUA, dar părăsește competiția. Sursă foto: Profimedia
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Ultimul meci al Turciei la Cupa Mondială 2026, disputat împotriva gazdei Statele Unite ale Americii, a adus și prima victorie pentru naționala lui Arda Guller. Nu a fost suficient, însă, ca Turcia să obțină calificarea din grupa D, după ce a dezamăgit în primele două meciuri, cu Paraguay și Australia. SUA, câștigătoarea grupei, va întâlni Bosnia și Herțegovina în 16-imile competiției.

SoFI Stadium din Inglewood, California, a fost la capacitate maximă, cu 70.492 de locuri ocupate, în ultimul meci din grupe al Statelor Unite ale Americii.

SUA a deschis scorul repede, în minutul 3, prin Auston Trusty, fundașul celor de la Celtic (Scoția).

Turcia a revenit pe tabelă 7 minute mai târziu, prin Arda Guller, și a preluat conducerea meciului în minutul 31, prin Burak Yilmaz.

După pauză, SUA a egalat prin golul lui Sebastian Berhalter (cel care a și dat pasa la golul lui Arda Guller). 

Kaan Ayhan a reușit să aducă primele trei puncte de la acest mondial pentru Turcia, în prelungirile meciului.

Meciul nu a avut, însă, nicio miză pentru niciuna dintre cele două echipe. SUA era sigură că obține primul loc din grupa D, în timp ce Turcia era sigură că rămâne pe locul 4, după ce a pierdut cu Australia și Paraguay.

SUA va întâlni Bosnia și Herțegovina în 16-imile competiției. 

Editor : M.G.

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