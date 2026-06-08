CM 2026. Un arbitru somalez nu a putut intra în Statele Unite pentru a oficia la Cupa Mondială

Un arbitru somalez ce urma să oficieze în timpul Cupei Mondiale nu a putut intra în Statele Unite, a denunţat, luni, un oficial de la Mogadiscio, citat de AFP.

Omar Abdulkadir Artan „este printre cei mai respectaţi arbitri din Africa”, iar „interzicerea intrării sale în Statele Unite şi împiedicarea sa de a arbitra (...) nu numai că îi face rău personal, dar subminează şi angajamentul fotbalului faţă de corectitudine, merit şi spiritul fair-play”, a deplâns Ciise Aden Abshir, consilier principal al Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia.

Artan a făcut parte dintr-un contingent de nouă membri din Africa, care include trei arbitri şi şase arbitri asistenţi selectaţi, şi a fost responsabil de unele meciuri din Liga Campionilor CAF în 2026. El a călătorit din Kenya, a tranzitat Turcia şi, în cele din urmă, a ajuns în Statele Unite, doar pentru a fi trimis înapoi în Turcia.

Conform unor surse apropiate, el deţine o viză cu o singură intrare, în loc de permisul cu intrări multiple, necesar pentru a oficia meciuri ale Cupei Mondiale în trei ţări.

Cupa Mondială FIFA se va desfăşura în trei ţări (Statele Unite, Mexic, Canada), în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Editor : Sebastian Eduard