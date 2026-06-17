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CM 2026. Un fost arbitru german: Messi ar fi trebuit eliminat în meciul cu Algeria

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Lionel Messi
Foto: Profimedia
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Eroul Argentinei, Lionel Messi, care a reuşit un hat-trick în victoria de marţi cu 3-0 asupra Algeriei la Cupa Mondială de fotbal, ar fi trebuit să fie eliminat, potrivit fostului arbitru german Patrick Ittrich, informează DPA.

În minutul 31, Messi l-a lovit pe Aissa Mandi în spatele gambei şi la tendonul lui Ahile.

„Pentru mine, acesta este un cartonaş roşu. Avem diverse exemple din Bundesliga unde acest lucru a fost pedepsit cu cartonaş roşu”, a declarat Ittrich pentru postul de televiziune MagentaTV, unde lucrează ca analist.

„Conform literei legii, este roşu. Dacă aş fi văzut aşa ceva pe teren, aş fi arătat cartonaşul roşu. Dacă arbitrul ar fi arătat roşu, cu siguranţă decizia nu ar fi fost anulată”, a afirmat fostul arbitru.

Arbitrul asistent video nu a intervenit după ce arbitrul polonez Szymon Marciniak s-a mulţumit cu un avertisment verbal.

Căpitanul Argentinei l-a egalat pe germanul Miroslav Klose, devenind cel mai bun marcator la Cupa Mondială masculină, cu 16 goluri, graţie triplei sale de la Kansas City.

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Editor : Sebastian Eduard

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