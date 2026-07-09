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CM 2026. Un tehnician francez se declară „îngrozit” de preşedintele FIFA, Gianni Infantino: „Un idiot periculos pentru fotbal”

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Gianni Infantino
Foto: Profimedia
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Claude Le Roy, tehnicianul francez în vârstă de 78 de ani, actualmente antrenor al reprezentativei statului Congo, l-a criticat dur, joi, pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, la doar câteva zile după „cazul Balogun” de la Cupa Mondială.

Selecţionerul naţionalei statului Congo, Claude Le Roy a solicitat, în ianuarie,  boicotarea Cupei Mondiale de către ţările africane. Acum, invitat într-o emisiune televizată a canalului L’Équipe, tehnicianul francez l-a criticat pe Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care s-a confruntat cu critici intense în urma afacerii Folarin Balogun. Atacantului american i s-a ridicat suspendarea pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei după intervenţia lui Donald Trump, iar Le Roy l-a taxat pe Infantino „Are o singură calitate, şi anume că este multilingv, dar este un idiot multilingv, periculos pentru fotbal, care nu a adus absolut nimic pozitiv şi a pătat sportul în ochii tuturor”.

Infantino „se vede ca un deus ex machina” în Africa.

Antrenorul în vârstă de 78 de ani se declară „îngrozit că acest om este încă în fruntea FIFA”. El a continuat: „Astăzi, când auzi oameni vorbind despre fotbal pe stradă sau printre prieteni, spun că există corupţie, că această comisie disciplinară nu există. Sunt îngrozit de imaginea pe care fotbalul profesionist de top o proiectează lumii de astăzi.”

Gianni Infantino (56 de ani) este preşedinte al FIFA din 2016 şi va candida pentru realegere în 2027 şi s-ar putea să nu aibă parte de concurenţă.

Editor : Sebastian Eduard

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