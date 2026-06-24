CM 2026. Victorie vitală pentru Croația, 1-0 cu Panama. Modric, meciul 200 la națională

Selecționata Croației a obținut o victorie vitală, 1-0 (0-0) cu Panama, marți, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite și Canada.

Croația, care a fost pe podium la ultimele două Cupe Mondiale, rămâne în cursa pentru șaisprezecimile de finală, după ce a pierdut primul meci, 2-4 cu Anglia. Golul victoriei a fost reușit de Ante Budimir (54).

Meciul din Canada a fost unul cu puține faze de poartă, în care „Vatreni” au avut mai mult inițiativa, dar Panama a oferit o replică bună, lipsindu-i mai multă inspirație în ultimii 30 de metri, scrie Agerpres.

Prima repriză a fost practic fără ocazii de poartă, „los canaleros” având doar un șut al lui Martinez (22), la colțul scurt, fără emoții pentru Livakovic.

De partea cealaltă, Baturina (45+1) a tras bine de la 20 de metri, dar portarul Mosquera a respins în corner.

Modric, meciul 200

Croația, vicecampioană mondială în 2018 și medaliată cu bronz în 2022, a marcat în min. 54, prin Budimir (Osasuna), care a reluat în plasă centrarea lui Stanisic, la care portarul Mosquera nu a reușit să intervină. Budimir fusese introdus la pauză.

Echipa antrenată de Zlatko Dalic a avut șansa desprinderii, dar Marco Pasalic (57), care a scăpat singur, a tras mai întâi în portar, iar apoi a trimis peste poartă.

Panamezii au atacat disperat în căutarea egalării, dar rareori au reușit să pună în pericol poarta lui Livakovic. Goalkeeper-ul croat s-a remarcat în min. 68, când a respins mingea trimisă de Harvey cu capul în urma unui corner.

Latino-americanii au mai avut șuturi imprecise expediate de Jose Luis Rodriguez (78) și Harvey (79), dar nu au reușit mai mult și au părăsit competiția.

Modric a jucat meciul său cu numărul 200 la naționala Croației.

În ultima etapă, pe 28 iunie, Croația va înfrunta Ghana, iar Anglia va primi replica Panama.

Panama - Croația 1-0 (0-0)

A marcat: Ante Budimir (54).

Toronto, Toronto Stadium: 43.036 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Editor : B.P.