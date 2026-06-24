Live TV

CM 2026. Victorie vitală pentru Croația, 1-0 cu Panama. Modric, meciul 200 la națională

Data publicării:
modric trage sut cu mingea
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Modric, meciul 200

Selecționata Croației a obținut o victorie vitală, 1-0 (0-0) cu Panama, marți, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite și Canada.

Croația, care a fost pe podium la ultimele două Cupe Mondiale, rămâne în cursa pentru șaisprezecimile de finală, după ce a pierdut primul meci, 2-4 cu Anglia. Golul victoriei a fost reușit de Ante Budimir (54).

Meciul din Canada a fost unul cu puține faze de poartă, în care „Vatreni” au avut mai mult inițiativa, dar Panama a oferit o replică bună, lipsindu-i mai multă inspirație în ultimii 30 de metri, scrie Agerpres.

Prima repriză a fost practic fără ocazii de poartă, „los canaleros” având doar un șut al lui Martinez (22), la colțul scurt, fără emoții pentru Livakovic.

De partea cealaltă, Baturina (45+1) a tras bine de la 20 de metri, dar portarul Mosquera a respins în corner.

Modric, meciul 200

Croația, vicecampioană mondială în 2018 și medaliată cu bronz în 2022, a marcat în min. 54, prin Budimir (Osasuna), care a reluat în plasă centrarea lui Stanisic, la care portarul Mosquera nu a reușit să intervină. Budimir fusese introdus la pauză.

Echipa antrenată de Zlatko Dalic a avut șansa desprinderii, dar Marco Pasalic (57), care a scăpat singur, a tras mai întâi în portar, iar apoi a trimis peste poartă.

Panamezii au atacat disperat în căutarea egalării, dar rareori au reușit să pună în pericol poarta lui Livakovic. Goalkeeper-ul croat s-a remarcat în min. 68, când a respins mingea trimisă de Harvey cu capul în urma unui corner.

Latino-americanii au mai avut șuturi imprecise expediate de Jose Luis Rodriguez (78) și Harvey (79), dar nu au reușit mai mult și au părăsit competiția.

Modric a jucat meciul său cu numărul 200 la naționala Croației.

În ultima etapă, pe 28 iunie, Croația va înfrunta Ghana, iar Anglia va primi replica Panama.

Panama - Croația 1-0 (0-0)

A marcat: Ante Budimir (54).

Toronto, Toronto Stadium: 43.036 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
KIng Charles
4
Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face...
becali
5
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Digi Sport
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FIFA 2026: Ghana V Panama
CM 2026: Ghana a învins Panama, golul decisiv a fost înscris în minutul 90+5
Luka Modric
Lotul Croației la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Luka Modric, la a cincea Cupă Mondială
airbus
Un Airbus A220 cu 130 de pasageri a derapat de pe pistă pe aeroportul din Split, Croația
nicusor-1
Nicuşor Dan a participat, marți, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, în Croația. Temele abordate și programul președintelui
Președintele sârb, Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images
Vucic anunță investiții uriașe în armament, invocând planuri ale Croației, Albaniei și Kosovo de a ataca Serbia
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Președintele crede în pace prin forță”. Cum a obținut Ucraina...
soare la fantanile arteziene din piata unirii din bucuresti
Valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România...
Subiecte la matematică, Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început...
Traficul feroviar s-a reluat treptat în Germania, miercuri dimineață. Mai există doar perturbări răzlețe. Foto Profimedia
Traficul feroviar din Germania, blocat pe întreg teritoriul, în urma...
Ultimele știri
Pompieri condamnați pentru fraude, după ce au mințit că au găzduit refugiați ucraineni și au obținut bani din programul de sprijin
Cod roşu de caniculă în mai multe regiuni din Regatul Unit, temperaturile vor depăşi recordurile istorice. Zonele afectate
„Panică totală”. Turiști blocați în Rio de Janeiro din cauza unui schimb de focuri între poliţie şi traficanţi de droguri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A renunțat la cariera de inginer după un mesaj de la un străin: "M-am întrebat ce fac, de fapt, cu viața...
Cancan
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Fanatik.ro
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent...
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Scandal la Evaluarea Națională 2026. Profesorii acuză că au fost ținuți până la opt ore în școli din cauza...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5...
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Lopez, noi controverse după divorțul de Ben Affleck: „Nu e fericită singură, așa cum spune...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Anii vechime la pensie se scumpesc cu sute de lei din 1 iulie. Când merită să cumperi și când ieși în pierdere
Digi FM
„A fost ciudat să am Hollywoodul în salonul de spital”. Angelina Jolie, față în față cu una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
El strălucește în „The Pitt”, ea și-a făcut debutul în film. Fiica lui Noah Wyle, fermecătoare alături de...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...