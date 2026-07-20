CM 2026 Violențe la Buenos Aires după ce Argentina a pierdut finala cu Spania

Mii de suporteri argentinieni s-au confruntat cu forțele de ordine la Buenos Aires, nemulțumiți de eșecul favoriților în finala CM 2026.

Lucrurile au degenerat în centrul orașului, iar 15 persoane au ajuns să fie arestate. De asemenea, mai multe persoane s-au ales răni în urma luptelor din stradă, relatează Digi Sport.

Totul a pornit, după ce mai mulți fani au urcat peste gardul de protecție al Obeliscului, unul dintre monumentele orașului.

Pentru a dispersa mulțimea și a calma lucrurile la Buenos Aires, forțele de ordine au fost nevoite să utilizeze gaze lacrimogene, tunuri cu apă și chiar gloanțe de cauciuc.

Conflict a fost și pe stadionul pe care s-a desfășurat meciul dintre Argentina și Spania. La finalul meciului, Nicolas Otamendi a intrat în conflict cu Rodri, pe care l-a și jignit. Fundașul argentinian l-a acuzat pe căpitanul Spaniei că s-a „plâns” de arbitraj pe tot parcursul săptămânii dinaintea finalei.

„Ai plâns toată săptămâna. Te-ai plâns toată săptămâna de arbitraj. Tu și Laporte, amândoi. Asta nu se poate. Te-ai plâns de arbitri toată săptămâna, prietene. Nu mai vorbi, idiotule... N-ar fi trebuit să deschizi gura înainte de meci”, i-a spus Otamendi lui Rodri, într-un clip video surprins de cei de la DAZN.

„Te respect. Mă auzi? Cu respect”, i-a răspuns Rodri lui Otamendi.

Editor : M.B.