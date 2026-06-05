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CM 2026. Vuvuzelele, interzise pe stadioanele Cupei Mondiale. FIFA: „Vopseaua corporală şi tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte”

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Vuvuzele
Foto: Profimedia

Fanii fotbalului care vor să aducă atmosfera de petrecere la meciurile Cupei Mondiale vor trebui să se descurce fără vuvuzele, FIFA interzicând aceste trompete din plastic în stadioanele din SUA, Canada şi Mexic, conform codului de conduită în stadioane, relatează Reuters.

Vuvuzelele, un instrument de suflat realizat dintr-un tub lung de plastic, sunt un element indispensabil al meciurilor de fotbal din Africa de Sud şi au cucerit lumea la Cupa Mondială din 2010 din Africa de Sud. Totuşi, ele au stârnit critici din cauza sunetului lor monoton şi insistent, adesea comparat cu un roi de albine.

Împreună cu vuvuzelele, fluierele, sirenele şi alte dispozitive care produc zgomot excesiv, acestea sunt interzise în toate cele 16 stadioane ale Cupei Mondiale, conform codului de conduită al FIFA pentru stadioane.

Instrumentele care emit raze laser, indicatoare laser sau emisii similare sunt, de asemenea, interzise.

Lista articolelor şi comportamentelor interzise menţionează că vopseaua corporală şi tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte. De asemenea, este interzis să alergi gol, să te expui sau să îţi dai jos hainele pentru a dezvălui părţi intime ale corpului.

De asemenea, FIFA a interzis spectatorilor să aducă sticle de apă reutilizabile în incinta stadioanelor, invocând motive de siguranţă.

Conform regulamentului, spectatorilor care încalcă regulile li se poate refuza accesul sau ei pot fi îndepărtaţi din stadion.

Cupa Mondială extinsă la 48 de echipe, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie. 

Editor : Sebastian Eduard

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