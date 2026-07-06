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Video Imagini virale cu viitoarea regină a Norvegiei și starul Haaland: prințesa l-a îmbrățișat pe atacant când acesta era la bustul gol

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Norvegia a scris istorie învingând Brazilia. În momentul în care întreaga echipă sărbătorea în vestiar după ce s-a calificat pentru prima dată în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FIFA, prințesa Ingrid Alexandra, membră a familiei regale norvegiene, a apărut acolo. Ea l-a îmbrățișat pe atacantul vedetă al echipei, Erling Haaland, și l-a felicitat.

Norvegia a bătut Brazilia, de cinci ori campioană mondială, cu 2-1 în optimile de finală ale Cupei Mondiale FIFA 2026. Haaland a fost eroul victoriei echipei, marcând două goluri în meci. Performanța sa strălucită a asigurat Norvegiei un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale pentru prima dată.

După această victorie istorică, prințesa Ingrid Alexandra, cunoscută drept viitoarea regină a Norvegiei, s-a îndreptat direct spre vestiar pentru a-i felicita pe jucători. Ea a fost însoțită de fratele ei mai mic, prințul Sverre Magnus.

Un videoclip care circulă pe rețelele sociale îi arată pe jucătorii norvegieni sărbătorind victoria în vestiar. Haaland, fără tricou, era ocupat să sărbătorească alături de coechipierii săi. S-a apropiat de prințesă. Cei doi s-au salutat cu o îmbrățișare călduroasă, apoi și-au strâns mâinile. Momentul a atras rapid atenția fanilor și a devenit viral pe rețelele sociale.

Prințesa Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, este fiica cea mare a prințului moștenitor Haakon și a prințesei moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei. În prezent, ea ocupă locul al doilea în ordinea succesiunii la tronul Norvegiei.

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Editor : A.R.

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