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Cupa Mondială 2026. Iranul ameninţă cu întreruperea meciurilor dacă vor apărea steaguri neautorizate sau se va scanda împotriva sa

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fotbalisti din nationala iranului
Foto: Profimedia

Iranul a ameninţat că îşi va suspenda meciurile de la Cupa Mondială dacă în stadioane vor fi arborate steaguri neautorizate sau vor fi scandate sloganuri împotriva echipei naţionale, a relatat presa iraniană, citându-l pe ministrul Sportului, Ahmad Donyamali.

Cupa Mondială începe joi, iar Iranul îşi va începe parcursul în Grupa G împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, în data de 15 iunie. Apoi, echipa va întâlni Belgia în acelaşi loc, la 21 iunie, înainte de a juca împotriva Egiptului la Seattle, la 26 iunie, relatează News.ro.

„Am informat FIFA că, în cazul în care vor fi aduse steaguri neoficiale sau se vor scanda sloganuri împotriva echipei naţionale în stadioanele în care Iranul joacă la Cupa Mondială, antrenorul echipei va fi cu siguranţă responsabil pentru întreruperea meciului”, a declarat Donyamali. „Ni ​s-a garantat că nu vor avea loc incidente perturbatoare în stadion în timpul ​meciului împotriva Egiptului.”

Federaţiile de fotbal din Iran şi Egipt au solicitat anterior FIFA să împiedice desfăşurarea oricăror activităţi legate de Pride LGBTQ+ în timpul meciului de la Seattle. Meciul fusese desemnat de organizatorii locali drept „Pride Match”, pentru a coincide cu weekendul Pride din Seattle.

În aprilie, protestatarii adunaţi în faţa Congresului FIFA de la Vancouver au cerut ca Iranul să fie exclus din turneu, afirmând că echipa reprezintă Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, mai degrabă decât poporul iranian.

Echipa iraniană s-a confruntat, de asemenea, cu dificultăţi organizatorice, Federaţia Iraniană de Fotbal afirmând că alocarea biletelor i-a fost retrasă cu câteva zile înainte de începerea turneului, ceea ce a împiedicat suporterii care îşi făcuseră deja planuri de călătorie să asiste la meciurile echipei lor.

Echipa, care se antrenează în prezent în Tijuana, Mexic, va putea intra în SUA cu o zi înainte de fiecare meci, a declarat Departamentul Securităţii Interne, pe fondul unui conflict care a adăugat o dimensiune geopolitică turneului.

Editor : Liviu Cojan

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