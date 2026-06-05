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Lotul Angliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Vedetele care au fost lăsate acasă

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Thomas Tuchel
Thomas Tuchel, selecționerul Angliei. Foto: profimedia
Din articol
Primul meci/Parcurs Lotul Angliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, a anunțat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cel mai bun rezultat din istoria naționalei de fotbal a Angliei la Cupa Mondială este câștigarea titlului de campioană mondială în anul 1966, turneu pe care l-a și găzduit. În marea finală de pe stadionul Wembley, Anglia a învins atunci Republica Federală Germania (RFG) cu scorul de 4-2 după prelungiri. Pe lângă acest trofeu unic, reprezentativa celor „Trei Lei” a mai obținut câteva clasări notabile în fazele superioare ale competiției. În două rânduri, la edițiile din 1990 (găzduită de Italia) și 2018 (găzduită de Rusia) a ocupat locul 4

Pe lângă Harry Maguire, Tuchel nu i-a convocat nici pe Phil Foden, mijlocașul celor de la Manchester City, Trent Alexander-Arnold, fundașul dreapta al lui Real Madrid și Cole Palmer, mijlocașul lui Chelsea, scrie DigiSport..

De asemenea, alte absențe notabile sunt cele ale lui Wharton, Gibbs-White, Solanke, Joe Gomez, Luke Shaw, Kieran Trippier sau Conor Gallagher.

Vestea că nu nu va participa la Mondial l-a lăsat pe Harry Maguire, stoperul de la Manchester United, „șocat”, așa cum chiar el a transmis pe contul personal.

„Eram convins că aș fi putut juca un rol important vara aceasta pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am rămas șocat și devastat de această decizie.

Nu mi-a plăcut nimic mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor. Le doresc tuturor jucătorilor mult succes vara aceasta”, se arată în mesajul lui Maguire.

Primul meci/Parcurs

Anglia face parte din grupa L, urmând a avea de disputat meciuri împotriva reprezentativelor din Croația (17iunie), Ghana (23 iunie) și Panama (28 iunie).

Grupa L

Anglia

Croația

Ghana

Panama

Lotul Angliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

FUNDAȘI: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Jarrell Quansah, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Djed Spence, Reece James, Dan Burn

MIJLOCAȘI: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Jude Bellingham

ATACANȚI: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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