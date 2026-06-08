Lotul Austriei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. A refuzat România și acum a primit o mare lovitură: nu a prins lotul pentru CM

Selecţionerul naţionalei Austriei, Ralf Rangnick, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Austria va juca în America la prima sa Cupă Mondială după o absență îndelungată, ultima dată a fost prezentă la cea din Franţa, în 1998.

Cea mai mare performanță Austria a avut-o la Campionatul Mondial din 1954, unde s-a clasat pe locul al treilea. La Campionatul European de Fotbal, a trecut de două ori de faza grupelor, la edițiile din 2020 și 2024, când s-a oprit de fiecare dată în optimile de finală.

Fără Raul Florucz

Printre jucători se numără experimentaţii David Alaba şi Marko Arnautovic.

Raul Florucz nu a fost convocat pentru Cupa Mondială din vară. A jucat 3 meciuri pentru naționala Austriei

Raul Florucz a jucat doar 3 meciuri pentru naționala Austriei, ultimul pe 3 martie 2026, scrie Digi Sport.

Născut la Vocklabruck (Austria) din părinți români, originari din Arad, Florucz a adunat 3 selecții la reprezentativa U19 a Austriei, a jucat 4 ani la academia celor de la LASK, după care a făcut pasul în Croația, unde a evoluat la Lokomotiva Zagreb, Sesvete, Dragovoljac și Jarun. În vara anului 2023, Olimpija l-a transferat pentru 100 de mii de euro. El a fost curtat și de naționala României, dar a ales reprezentativa Austriei.

Selecţionerul Ralf Rangnick a surprins pe toată lumea neconvocându-i în defensivă pe Gernot Trauner (Feyenoord, 34 de ani, 16 selecţii) şi pe Maximilian Wöber (Werder Bremen, 28 de ani, 31 selecţii).

Cei doi au fost accidentaţi în această primăvară, iar Rangnick a decis să nu se bazeze pe ei la turneul final. Vor merge însă în Statele Unite veteranii David Alaba (33 de ani, 112 selecţii) şi Marko Arnautovic (37 de ani, 132 selecţii).

Primul meci/Parcurs

Austria a fost plasată în dificila grupă J, unde va înfrunta Iordania, o ţară debutantă, pe 17 iunie, la Santa Clara, o suburbie a oraşului San Francisco. Al doilea meci se va disputa în compania Argentinei, pe 22 iunie, la Arlington, o suburbie a oraşului Dallas; iar grupa se va încheia pe 28 iunie, la Kansas City, împotriva Algeriei.

Grupa J

Argentina

Algeria

Austria

Iordania

Lotul Austriei la Campionatul mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen, CEH), Patrick Pentz (Brondby, DAN).

FUNDAȘI: David Affenbruger (Elche, SPA), Kevin Danso (Tottenham, ANG), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt, GER), David Alaba (Real Madrid, SPA), Philipp Lienhart (Freiburg, GER), Philipp Mwene (Mainz, GER), Marco Friedl (Werder Bremen, GER), Michael Svoboda (Venezia, ITA).

MIJLOCAȘI: Xaver Schlager (RB Leipzig, GER), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt, GER), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, GER), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, GER), Florian Grillitsch (Sporting Braga, POR), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, GER), Romano Schmid (Werder Bremen, GER), Christoph Baumgartner (RB Leipzig, GER), Konrad Laimer (Bayern Munchen, GER), Patrick Wiemmer (Wolfsburg, GER), Paul Wanner (PSV Eindhoven, HOL), Alessandro Schöpf (Wolfsberger, AUT).

ATACANȚI: Marko Arnautovic (Steaua Roşie Belgrad, SER), Michael Gregoritsch (Augsburg, GER), Sasa Kalajdzic (LASK Linz, AUT), Alexander Prass (Hoffenheim, GER).

Editor : Sebastian Eduard