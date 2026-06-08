Lotul Canadei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Țara care nu a adus niciodată vreun punct de la o Cupă Mondială

Selecționerul Jesse Marsch a anunţat și el lotul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cea mai bună performanță a echipei naționale de fotbal a Canadei la Cupa Mondială este atingerea fazei grupelor, performanță înregistrată la cele două participări ale sale din 1986 și 2022. La ambele ediții, selecționata canadiană a fost eliminată încă din prima rundă a competiției, fără a reuși să obțină vreo victorie sau vreun punct

Mexic 1986: Canada s-a calificat în premieră la un turneu final. A pierdut toate cele trei meciuri din grupă împotriva Franței (0-1), Ungariei (0-2) și Uniunii Sovietice (0-2), terminând competiția fără să înscrie niciun gol.

Qatar 2022: După o pauză de 36 de ani, Canada a revenit la Cupa Mondială. Deși a pierdut din nou toate partidele din grupă — cu Belgia (0-1), Croația (1-4) și Maroc (1-2) —, această ediție a rămas istorică datorită jucătorului Alphonso Davies, care a marcat primul și singurul gol al Canadei din istoria participărilor sale la Cupa Mondială (în meciul contra Croației)

Fundaşul Alphonso Davies, în ciuda accidentării, şi atacantul Jonathan David, care nu se află în formă, se numără printre cei 26 de jucători convocaţi pentru Cupa Mondială.

Primul meci/Parcurs

Canada, calificată din oficiu în calitate de coorganizatoare, se află în Grupa B la turneul final alături de Elveţia, Bosnia-Herţegovina şi Qatar. Meciurile se dispută la datele de 12 iunie (cu Bosnia-Herţegovina), 19 iunie (cu Qatar) și 24 iunie (cu Elveția).

Grupa B

Canada

Bosnia-Herțegovina

Qatar

Elveția

Lotul Canadei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)

FUNDAȘI: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)

MIJLOCAȘI: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)

ATACANȚI Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)

Editor : Sebastian Eduard