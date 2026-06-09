Lotul Croației la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Luka Modric, la a cincea Cupă Mondială

Selecționerul Zlatko Dalic a anunţat și el lotul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cel mai bun rezultat al Croației la un campionat mondial este locul 2, performanță obținută la ediția din 2018 în Rusia. Atunci, naționala croată a disputat marea finală, fiind învinsă de Franța cu scorul de 4-2. De asemenea, Croația a mai ocupat locul 3 în 1998 (CM Franța) și 2022 (Qatar).

Din lista jucătorilor convocați de selecționerul Zlatko Dalic (59 de ani) nu lipsește Luka Modric (40 de ani), mijlocașul lui AC Milan care a scris istorie în tricoul lui Real Madrid.

Va fi al cincilea turneu mondial la care croatul va juca, după cele din 2006, 2014, 2018 și 2022.

În lotul Croației pentru acest turneu final găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite se regăsesc atât jucători tineri, precum mijlocașul Petar Sucic (22 de ani / Inter) și fundașul Josko Gvardiol (24 de ani / Manchester City), cât și fotbaliști experimentați, precum Luka Modric și atacanții Ivan Perisic (37 de ani / PSV) și Andrej Kramaric (34 de ani / Hoffenheim), scrie Digi Sport.

Primul meci/Parcurs

Croația a fost repartizată în Grupa L de la Cupa Mondială 2026 și le va înfrunta pe Anglia (17 iunie), Panama (24 iunie) și Ghana (28 iunie).

Grupa L

Anglia

Croația

Panama

Ghana

Lotul Croației la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City)

FUNDAȘI: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munchen), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Kristijan Jakic (Augsburg), Luka Vuskovic (Hamburger SV)

MIJLOCAȘI: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

ATACANȚI: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)

Editor : Sebastian Eduard