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Lotul Elveției la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Granit Xhaka, la al şaptelea turneu final major consecutiv

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Granit Xhaka
Granit Xhaka. Foto: Profimedia
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Primul meci/Parcurs Lotul Elveției la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Antrenorul Elveției, Murat Yakin , a anunţat lotul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cel mai bun rezultat al Elveției la un Campionat Mondial de fotbal este atingerea fazei de sferturi de finală, performanță reușită de trei ori: în 1934, 1938 și 1954.

Deoarece Elveția a fost țara gazdă în 1954, acel turneu rămâne adesea cel mai notabil din istoria naționalei, ei reușind atunci memorabile victorii precum un 2-1 și un 4-1 în fața Italiei, înainte de a fi eliminați de Austria cu 5-7 într-un meci considerat cel mai spectaculos din istoria Cupei Mondiale.

Echipa lui Murat Yakin, graţie clasării pe primul loc în Grupa B a preliminariilor europene, şi-a asigurat biletul pentru cea de-a 13-a participare la Cupa Mondială din istoria naţionalei.

Printre numele selectate se regăseşte inevitabilul Granit Xhaka, precum şi trei jucători din Ligue 1, şi anume Yvon Mvogo (Lorient), Denis Zakaria (Monaco) şi Breel Embolo (Rennes). Fabian Rieder, care a jucat şi el la Roazhon Park şi evoluează în prezent la FC Augsburg, face parte din lotul selectat pentru a participa la competiţia mondială.

Granit Xhaka va juca la al şaptelea său turneu final major consecutiv (dacă luăm în considerare și Campionatul European).

Primul meci/Parcurs

Elveţia va debuta la Cupa Mondială 2026 împotriva Qatarului în data de 13 iunie (ora 21:00), urmând să joace apoi împotriva Bosniei la 18 iunie (ora 21:00) şi împotriva uneia dintre ţările gazdă, Canada, la 24 iunie (ora 21:00).

Grupa B

Canada

Bosnia-Herzegovina

Qatar

Lotul Elveției la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI (3): Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveţia), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franţa);

FUNDAȘI (8): Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania);

MIJLOCAȘI (9): Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franţa), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveţia), Fabian Rieder (Augsburg/Germania);

ATACANȚI (6): Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franţa), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania).

Editor : Sebastian Eduard

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