Lotul Marocului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Atacantul care a făcut senzație acum patru ani, în Qatar, nu e prezent în lot

Maroc a anunțat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

La Mondialul din 2022, Maroc învingea Spania și Portugalia în fazele eliminatorii și ajungea până în semifinale, acolo unde a fost eliminată de Franța, scor 0-2. Aceasta este cea mai mare performanță a echipei naționale a Marocului la un Campionat Mondial de Fotbal, devenind atunci prima țară africană și arabă din istorie care reușește să ajungă în semifinalele unei Cupe Mondiale. Acum, în 2026, Marocul atacă un nou mondial cu mai multă încredere.

Selecționerul Mohamed Ouahbi, care a fost instalat în luna martie la cârma echipei, a anunțat echipa de 26 de jucători pentru Cupa Mondială.

O surpriză o reprezintă absența lui Youssef En-Nesyri, atacant în prezent la Al-Ittihad, care a făcut senzație la Mondialul din 2022.

O altă absență importantă este cea a lui Boufal, mijlocaș la FC Paris, care a impresionat în Qatar și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Marocului.

Ismael Saibari, colegul lui Dennis Man de la PSV, se alfă pe lista finală.

Cel mai valoros jucător al selecționatei lui Mohamed Ouahbi rămâne Achraf Hakimi, fundașul dreapta de la PSG, care poate câștiga Liga Campionilor pe 30 mai, împotriva lui Arsenal.

Primul meci/parcurs

Maroc va juca primul meci în compania Braziliei, la 14 iunie. Urmează partidele cu Haiti (25 iunie) și Scoția (20 iunie). Meciurile au loc în grupa C.

Grupa C

Brazilia

Maroc

Haiti

Scoția

Lotul Marocului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

FUNDAȘI: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham), Redouane Halhal (Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Genk).

MIJLOCAȘI: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV).

ATACANȚI: Abde Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg) , Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt).

