Mai este doar o zi până vom afla cine este noua campioană mondialăa la fotbal: lupta se va da duminică seară, de la ora 22:00, între Spania și Argentina – ambele cu trofee deja în palmares. Speră, însă, să mai adauge anul acesta un titlu suprem pentru țara lor. Până atunci, să ne amintim care au fost, de-a lungul anilor, cele mai de succes națiuni și ce momente memorabile din finale au rămas întipărite în memoria fanilor din toată lumea.

Brazilia deține recordul pentru cele mai multe titluri de Campioană Mondială, 5 mai exact. Germania și Italia au câte 4 trofee fiecare. De altfel, nemții au cele mai multe finale jucate, 8. Argentina a câștigat de 3 ori și joacă acum a 7-a finală. Franța și Uruguay au câte două victorii, iar Anglia și Spania au fost campioane o singură dată.

Așteptăm, așadar să vedem acum ce echipă va adăuga un nou titlu. E prima oară când Spania și Argentina se întâlnesc într-o finală.

Momente memorabile din istoria finalelor de Cupă Mondială

În 1950, Uruguay, în fața a aproape 200.000 de spectatori, aduce una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului și învinge Brazilia la ea acasă cu scorul de 2 la 1.

Opt ani mai târziu, meciul Brazilia-Suedia se termină 5 la 2. Pele marchează două goluri spectaculoase și devine cel mai tânăr campion mondial din istorie, la 17 ani. Dacă Spania va câștiga, Lamine Yamal ar deveni al treilea cel mai tânăr campion mondial care a jucat finala. Va avea atunci 19 ani și 6 zile.

Mondialul din 2006 a fost marcat de un moment care a șocat lumea fotbalului. Aflat la final de carieră, Zinedin Zidane este eliminat după ce lovește un adversar, iar în 2010, Iniesta aduce primul titlu mondial Spaniei. Meciul contra Olandei se termină 1 la 0.

La campionatul următor, în 2014, Germania câștigă finala contra Argentinei și devine prima națională europeană care câștigă un Mondial pe continentul sud-american.

Finala din 2022 este considerată de mulți cea mai spectaculoasă din toate timpurile. Messi marchează de două ori, Mbappe reușește un hat-trick, iar Argentina câștigă la penalty-uri. Mbappe devine la acel moment primul fotbalist din 1966 încoace care înscrie trei goluri într-o finală.

Editor : B.E.