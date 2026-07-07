Prima reacție a șefului FIFA în scandalul cartonașului roșu anulat. Ce spune Infantino despre telefonul de la Trump

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a avut o primă reacție oficială în scandalul anulării cartonașului roșiu acordat lui Folarin Balogun și a recunoscut că a fost sunat de președintele Donald Trump, însă că insistă că decizia a fost luată de un comitet independent al FIFA.

Gianni Infantino a declarat într-un comunicat citat de Digi Sport că a „luat act de comentariile publice cu privire la decizia Comitetului Disciplinar Independent al FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și doresc să reafirm un principiu fundamental al guvernării FIFA.

Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează autonom, aplică Codul Disciplinar FIFA și se pronunță asupra cazurilor pe baza reglementărilor aplicabile și a faptelor specifice care le sunt prezentate. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului și trebuie întotdeauna respectată”.

În continuare, Infantino a recunoscut că a fost sunat de Donald Trump pe subiectul cartonașului roșu acordat lui Balogun, dar spune că primește telefoane pe diverse teme de la mulți președinți și oficiali din lume.

„Da, discut în mod regulat chestiuni legate de Cupa Mondială FIFA cu președintele Statelor Unite și, pe această temă, am primit într-adevăr un apel de la președintele Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la șefi de stat, oficiali guvernamentali, personalități din lumea fotbalului și lideri de afaceri din întreaga lume pe multe teme diferite.

În timpul conversației noastre, i-am explicat că sunt în curs proceduri legale în fața organelor judiciare independente ale FIFA și că problema va fi soluționată la momentul potrivit de către autoritățile competente.

Așa funcționează sistemul FIFA și este un principiu pe care îl voi apăra întotdeauna. Iau act de deciziile Comisiei Disciplinare a FIFA imediat ce sunt publicate. Uneori mă surprind. Uneori sunt de acord cu ele, alteori nu.

Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii și autonomia organismelor care le iau. Indiferent dacă suntem sau nu de acord personal cu o decizie, este irelevant. Respectul pentru instituțiile independente și statul de drept protejează în mod constant integritatea competițiilor noastre și credibilitatea FIFA”, a mai spus șeful FIFA, potrivit comunicatului citat.

Citește și: Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția (Politico)

Editor : B.P.