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Video Regele și regina Olandei, dans în vestiarul Curacao după meciul de la Cupa Mondială

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Regele Țărilor de Jos Willem-Alexander, regina Máxima și prințesa Ariane privesc meciul Ecuador – Curaçao din Grupa E a Cupei Mondiale, la Kansas City, 20 iunie 2026. Foto: Profimedia Images
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A avea un rege şi o regină în vestiar este destul de neobişnuit. Cu atât mai mult cu cât echipa naţională a regelui şi reginei a jucat şi ea un meci cu câteva ore mai devreme, la 1200 km distanţă. Dar foarte puţine lucruri sunt obişnuite pentru Curaçao la această Cupă Mondială din 2026.

Echipa caraibiană a obţinut primul său punct la Cupa Mondială împotriva Ecuadorului, scrie News.ro. La Tri, care a avut 27 de şuturi la poartă fără succes, se află în mare pericol, cu un singur punct, acelaşi ca adversarele sale de astăzi, înainte de un meci final împotriva Germaniei, care are acum garanţia că va termina pe primul loc în Grupa E.

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Curaçao, una dintre cele patru ţări care debutează la Cupa Mondială, a reuşit o mică performanţă în acest meci aparent dezechilibrat dintre o puternică naţiune sud-americană de fotbal şi această insulă de 444 km² şi aproximativ 160.000 de locuitori, care fusese învinsă de Germania (7-1) la debutul său grandios săptămâna trecută.

Portarul Eloy Room, în vârstă de 37 de ani, care joacă pentru Miami FC în Campionatul USL, un fel de a doua divizie din America de Nord, a fost eroic cu aproximativ cincisprezece parade, unele cu adevărat remarcabile, dar multe datorate lipsei de precizie a atacanţilor ecuadorieni.

Iar familia regală olandeză, care a fost prima dată martora victoriei răsunătoare a Oranje împotriva Suediei la Houston, s-a îmbarcat într-un avion spre Kansas City, unde, câteva ore mai târziu, Curaçao a intrat în istorie. Cuplul regal s-a îndreptat direct spre vestiar pentru un dans al victoriei cu jucătorii şi staful.

Regele Willem-Alexander şi Regina Máxima (împreună cu Prinţesa Ariane, una dintre cele trei fiice ale cuplului) sunt, de asemenea, suveranii micii insule din Caraibe, chiar dacă aceasta este guvernată de un parlament ales, cu un prim-ministru.

 

Editor : Ana Petrescu

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