Reușita lui CR7 la CM 2026: Cristiano Ronaldo e primul fotbalist din istorie care marchează în șase turnee finale ale Cupei Mondiale

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a devenit marţi seara primul jucător din istorie care a marcat la şase ediţii ale turneului final al Cupei Mondiale.

Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în prima repriză a partidei dintre Portugalia şi Uzbekistan, contând pentru grupa K a Cupei Mondiale 2026. Astfel, atacantul lusitan a devenit primul jucător care marchează în şase ediţii diferite ale turneului final de Cupă Mondială: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 şi 2026, notează News.ro.

Cristiano Ronaldo a ajuns astfel la zece goluri înscrise la turneele finale de Cupă Mondială, devenind şi cel mai bun marcator portughez all-time la Cupa Mondială, el întrecându-l pe regretatul Eusebio, autor a 9 goluri la ediţia din 1966.

Editor : B.E.