„Suntem șocați”. Ce decizie a luat Federația Belgiană de Fotbal după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu lui Balogun

Federația Belgiană de Fotbal (RBFA) a acționat prin intermediul avocaților, după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu jucătorului american Folarin Balogun, înaintea meciului din optimile de finală, SUA - Belgia.

Federația Belgiană de Fotbal a cerut, prin intermediul avocaților, o explicație oficială de la FIFA pentru decizia în cazul lui Folarin Balogun. De asemenea, avocații au cerut și acces la raportul comitetului de arbitraj referitor la atacantul din naționala SUA, scrie Digi Sport, preluând The Athletic.

„Suntem șocați de decizia FIFA de a-l declara pe jucătorul suspendat Folarin Balogun eligibil să joace în meciul SUA - Belgia. FIFA își bazează această decizie pe Articolul 27 din Codul Disciplinar, unde se arată că comisia poate decide să suspende o sancțiune disciplinară.

Totuși, Articolul 66,4 din același Cod Disciplinar arată clar că un cartonaș roșu rezultă automat într-o suspendare pentru următorul meci, așa cum a fost cazul pentru toate eliminările precedente de la această Cupă Mondială.

Mai mult, și indiferent de cele de mai sus, decizia este în contradicție cu reglementările din regulamentul de competiție al Cupei Mondiale 2026, Articolul 10.5:

Dacă un jucător sau un oficial al unei echipe este eliminat ca urmare a unui cartonaș roșu sau două galbene, va fi suspendat automat pentru următorul meci.

Natura automată a unei astfel de suspendări a fost reafirmată expres de FIFA într-o notă distribuită tuturor echipelor participante, pe 12 mai.

Aceeași regulă este reiterată la fiecare ședință de coordonare, înainte de fiecare meci de la Cupa Mondială, și este inclusă și în fiecare workshop.

Pentru a proteja drepturile legitime ale tuturor echipelor participante și pentru a proteja principiile fundamentale de fairplay ale sportului, atât la această ediție de Cupă Mondială, cât și la edițiile ulterioare, RBFA ia în calcul toate opțiunile posibile”, transmisese RBFA, înainte de a acționa prin intermediul avocaților, potrivit sursei citate.

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Editor : B.P.