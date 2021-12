Asigurările, mai aproape de români printr-un nou proiect de informare a consumatorilor

Am constatat, prin cercetările sociologice pe care le realizăm, interesul în creștere pentru asigurări. Astfel, 42% dintre români sunt mai interesați, ca urmare a pandemiei, de asigurările de sănătate. Acest procent era de 28% în 2020. Totodată, avem un procent de 30% în ceea ce privește asigurările de viață pentru șomaj și preluarea temporară a ratelor, față de 23% în 2020.

Printre provocările pieței, vorbim de indicatorii tehnici care sunt sub presiune pe segmentul RCA. Până acum, datele oficiale arătau că rata daunei depășește 100%, însă la aceasta trebuie adaugate cheltuieli de achizitie și administrare, taxe la Fondul de Garantare, Fondul Național de Protecție, impozite și taxe etc. Toate astea au o pondere importantă și tot ce depășește 100% înseamnă pierderi, deci segmentul RCA este puternic sub presiunea profitabilității. O altă provocare este frecvența accidentelor rutiere.