Încălzirea globală. De ce este din ce în ce mai frig, dacă temperaturile globale cresc constant?

Poate părea paradoxal, dar încălzirea globală, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea în prezent, determină, cel puțin parțial, temperaturile extrem de reci.

Foto: Shutterstock

Articol sustinut de Sensodyne

Cum influențează încălzirea globală asemenea condiții meteo? Într-un studiu publicat în jurnalul WIRES Climate Change se afirmă că fenomene precum încălzirea regiunii arctice și topirea ghețarilor, cauzate în special de activitatea umana, ar putea împinge vremea rece dinspre Polul Nord spre sud.

Deasupra Polului Nord există, în mod normal, vortexul polar, care menține circulația aerului rece în regiunea arctică. Reducerea suprafetei gheții marine și a stratului de zapadă din nordul Asiei are ca efect slăbirea vortexului polar, menționează cercetătorii.

De asemenea, este afectată și traiectoria curentului de mare altitudine cunoscut ca „jet stream"-ul polar, care se formează la granița zonelor cu diferențe mari de temperatură, acesta fiind impins spre sud, ceea ce permite maselor de aer rece să migreze dinspre regiunea arctică spre sud.



Temperatura globala a crescut constant in ultimii ani.

Anul 2018 a fost al patrulea cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice, continuându-se astfel seria anilor caniculari, provocată de creşterea concentraţiilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă în urma activităţilor umane, a anunţat recent Copernicus, serviciul privind schimbările climatice al Uniunii Europene, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.



Temperaturile medii înregistrate la suprafaţa Pământului au fost de 14,7 grade Celsius în 2018, cu 0,2 grade Celsius sub nivelul celor din 2016, cel mai călduros an înregistrat vreodată, se arată în prima evaluare a temperaturilor la nivel global, bazată pe datele colectate de-a lungul întregului an.



Temperaturile din 2016 a fost amplificat de un eveniment El Nino care a încălzit suprafaţa Oceanului Pacific.

Raportul Copernicus confirmă prognozele date publicităţii în noiembrie 2018 de Organizaţia Meteorologică Mondială, conform cărora 2018 va fi al patrulea cel mai călduros an din istorie.

Articol sustinut de Sensodyne

Etichete:

,