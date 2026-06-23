digistoria

1940 VIZITĂ ÎN ORAȘUL CUCERIT

La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței.

A fost o vizită-fulger, care a durat mai puțin de trei ore. Liderul nazist a fost însoțit de doi arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată.

Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o din piața Trocadero, cu Turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris.

2016 BREXIT

Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură, de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit.

Referendumul a fost, formal, consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne.

Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020.

1894 - CASA MIȘCĂRII OLIMPICE

În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul.

Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După doi ani, erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne.

În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU, pentru o mai bună colaborare.

Editor : C.L.B.