Digistoria

1907 - PRMUL ZBOR CU ELICOPTERUL



Inginerul francez cu origini românești Paul Cornu devine primul om din lume care zboară în aer cu elicopterul. Invenţie proprie, aeronava avea 24 de cai putere.

Paul Cornu s-a menţinut în aer 20 de secunde, la o înălţime de 30 cm deasupra Pământului, după care s-a prăbuşit. Elicopterul cântărea 260 de kilograme.

Deşi a fost considerat un progres în istoria aeronauticii, inventatorul a mai folosit elicopterul doar de câteva ori. Cornu s-a reorientat apoi pe fabricarea de biciclete.

2015 - ATAC TERORIST LA PARIS

Are loc cel mai grav atac în Franța după 1945. Trei teroriști membri ai Statului Islamic cu veste explozive s-au aruncat în aer încercând să intre pe stadionul Stade de Fance.

În tribune era prezent și președintele François Hollande. Un alt grup de teroriști a început să tragă focuri de arme în cafenelele și restaurantele din centrul Parisului.

Alți trei atacatori au intrat în teatrul Bataclan și au deschis focul. 130 de oameni au fost uciși iar 416 au fost răniți. Un singur terorist a fost prins în viață.

1947 - ARMA ARMATEI ROȘII

În vârstă de 28 de ani, inginerul sovietic Mihail Kalașnikov prezintă arma de asalt la pe care o proiectase. Politicienii și militarii din Armata Roșie au rămas impresionați.

Botezată după numele inventatorului și anul în care a apărut, AK-47 revoluționează echipamentul militar sovietic. Arma a fost considerată durabilă iefină și simplă.

Aceste elemente au dus la producerea a peste 100 de mil. de exemplare. În același timp devine și simbol al teroriștilor de pe glob, fiind adoptată de diverse grupări.

