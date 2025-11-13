Live TV

Video Digistoria – cele mai importane evenimente petrecute pe 13 noiembrie

Data publicării:
Digistoria

1907 - PRMUL ZBOR CU ELICOPTERUL

Inginerul francez cu origini românești Paul Cornu devine primul om din lume care zboară în aer cu elicopterul. Invenţie proprie, aeronava avea 24 de cai putere.

Paul Cornu s-a menţinut în aer 20 de secunde, la o înălţime de 30 cm deasupra Pământului, după care s-a prăbuşit. Elicopterul cântărea 260 de kilograme.

Deşi a fost considerat un progres în istoria aeronauticii, inventatorul a mai folosit elicopterul doar de câteva ori. Cornu s-a reorientat apoi pe fabricarea de biciclete.

2015 - ATAC TERORIST LA PARIS

Are loc cel mai grav atac în Franța după 1945. Trei teroriști membri ai Statului Islamic cu veste explozive s-au aruncat în aer încercând să intre pe stadionul Stade de Fance.

În tribune era prezent și președintele François Hollande. Un alt grup de teroriști a început să tragă focuri de arme în cafenelele și restaurantele din centrul Parisului.

Alți trei atacatori au intrat în teatrul Bataclan și au deschis focul. 130 de oameni au fost uciși iar 416 au fost răniți. Un singur terorist a fost prins în viață.

1947 - ARMA ARMATEI ROȘII

În vârstă de 28 de ani, inginerul sovietic Mihail Kalașnikov prezintă arma de asalt la pe care o proiectase. Politicienii și militarii din Armata Roșie au rămas impresionați.

Botezată după numele inventatorului și anul în care a apărut, AK-47 revoluționează echipamentul militar sovietic. Arma a fost considerată durabilă iefină și simplă.

Aceste elemente au dus la producerea a peste 100 de mil. de exemplare. În același timp devine și simbol al teroriștilor de pe glob, fiind adoptată de diverse grupări.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
2
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
3
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Grafică PNRR.
România a obținut aprobarea oficială pentru PNRR revizuit. Ce...
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost lăsat acasă de justiția italiană. Manelistul va...
CSM
CSM anunță că sesizează CNCD și CNA, după declarațiile viceprimarului...
daniel david la o sedinta
Ministrul Educației critică dur dascălii. Daniel David: Profesorii...
Ultimele știri
Românii au printre cele mai scăzute venituri din UE. Salariile din România sunt de patru ori mai mici decât cele din Luxemburg
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta
Cum arată o tragere de noapte cu rachete Flamingo
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €...
Fanatik.ro
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Tichete sociale suplimentare înainte de Crăciun. Cine le primeşte şi ce condiţii pun autorităţile
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Cluburile din România au ales: număr nelimitat de mandate la șefia LPF! Cine a votat împotrivă
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA