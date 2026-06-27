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Data publicării:
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Din articol
1905 - Revoltă pe Potemkin 1976 - Pirații aerului 1954 - Centrala nucleară

1905 - Revoltă pe Potemkin

Marinarii aflați pe cuirasatul rusesc Potemkin se revoltă, deoarece au primit ciorbă făcută din carne stricată. Nava se afla atunci la antrenamente lângă Crimeea.

Șapte din cei 18 ofițeri aflați la bord sunt uciși de marinarii rebeli. Un subofițer preia comanda cuirasatului Potemkin și duce nava în portul Constanța din România.

Marinarii se predau, iar pe Potemkin este arborat drapelul românesc. Rușii recuperează ulterior nava. Povestea revoluționarilor de pe Potemkin a fost ecranizată în 1925. 

1976 - Pirații aerului

O cursă Air France, pe ruta Tel Aviv-Paris, este deturnat de teroriști palestinieni în timpul zborului. La bord erau 246 de pasageri, majoritatea cetățeni israelieni.

Avionul este redirecționat către Entebbe, Uganda, cu acordul dictatorului de acolo, Idi Amin. Teroriștii au cerut 5 milioane $ și eliberarea unor militanți închiși în Israel.

Pe 4 iulie, trupele israeliene de comando intervin în forță și eliberează ostaticii. Raidul nocturn a fost ecranizat de multe ori, deoarece a fost ca un veritabil film de acțiune.

1954 - Centrala nucleară

În orașul Obninsk, de lângă Moscova, a fost conectată la rețea prima centrală nucleară sovietică și prima din lume care a furnizat curent electric către populație.

Reactorul a fost numit, în stil propagandistic sovietic, „Atom Pașnic 1” și avea o capacitate de 5 megawați. Centrala a alimentat locuințele din jur până în 1959.

Reactorul a funcționat până în 2002, dar numai pentru cercetare. Prima centrală nucleară la scară mare a fost deschisă în SUA în 1957. Producea 60 megawați.

Editor : B.E.

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