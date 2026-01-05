1968 – Începutul „primăverii de la Praga”

Alexander Dubcek, un reformist, este ales liderul comuniștilor cehoslovaci. A fost începutul perioadei de schimbări rămasă în istorie ca „primăvara de la Praga”.

Debcek a vrut să descentralizeze economia planificată a țării și să introducă elemente de democrație. În plus, Cehoslovacia ar fi devenit o federație din două țări.

Democratizarea nu a fost văzută cu ochi buni la Moscova. Dubcek nu cedează, așa că URSS și Pactul de la Varșovia au invadat Cehoslovacia. România nu a participat.

1912 – Lenin își face partid

Social-democrații ruși s-au reunit pentru o conferință la Praga, la cererea lui Vladimir Ilici Lenin. Trebuia să fie o reuniune secretă, dar poliția secretă țaristă știa tot.

În cadrul acestei conferințe, Lenin și susținătorii lui care foloseau numele de bolșevici, adică „majoritarii”, se rup de restul paridului social-democrat rus.

Astfel, Lenin și-a făcut propriul partid. Stalin a fost printre bolșevicii inițiali. Cinci ani mai târziu, oamenii lui Lenin au preluat puterea în Rusia și au creat URSS.

1875 – Clădire celebră

Palatul Garnier, unul dintre cele mai renumite sedii de operă din lume, a fost inaugurat la Paris acum 149 de ani. Clădirea era un gigant al vremii: 73,6 m înălțime.

Construcția, în stil neo-baroc, cu o fațadă din marmură, cu coloane și traverse din fontă, este opera arhitectului francez Charles Garnier. Lucrările au durat 15 ani.

Palatul Garnier a fost construit la cererea împăratului Napoleon al III-lea, ca parte a planului de modernizare a Parisului. Împăratul nu a prins inaugurarea.

