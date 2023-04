1945 - ULTIMA IEȘIRE A DICTATORULUI



Adolf Hitler vede pentru ultima dată lumea de la suprafață. Era ziua când împlinea 56 de ani. A ieșit din buncărul său din Berlin și dă medalii unor copii-soldați. Momentul a fost filmat. Imaginile arată un dictator slăbit și bolnav. Se vede și mâna stângă care tremura puternic. Nici măcar propagandiștii nu puteau schimba realitatea. Clipul a fost într-un buletin de știri. A fost ultima oară când

germanii și-au văzut dictatorul. După acest moment, Hitler a coborât în buncăr, de unde nu va ieși în viață.



1946 - FINALUL UNUI EXPERIMENT PENTRU PACE



Liga Națiunilor, organizația care trebuia să mențină pacea după Primul Război Mondial, se dizolva oficial la un an după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Mare parte din puterile și competențele Ligii Națiunilor sunt transferate recent-înființatei Organizații a Națiunilor Unite (ONU). Sediul Ligii din Geneva e folosit azi de ONU. Liga Națiunilor nu și-a îndeplinit principala misiune, adică menținerea păcii globale. Dar a deschis drumul pentru ordinea mondială bazată de reguli în care trăim astăzi.



1961 - INVAZIE EȘUATĂ



Invazia de la Golful Porcilor, o operațiune a CIA pentru răsturnarea lui Fidel Castro de la putere, eșuează. Cuba comunistă câștigă și se apropie mai mult de URSS. 1.500 de cubanezi aflați în exil în SUA au fost antrenați de americani pentru această misiune. Sunt debarcați în Golful Porcilor, în sudul Cubei, pe 17 aprilie. Castro mobilizează o armată uriașă, plus sute de tancuri. Rebelii sunt învinși. Această tentativă eșuată de puci a dus direct la criza rachetelor din Cuba, un an mai târziu.