Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute în 22 martie

1933 - PRIMUL LAGĂR AL MORȚII

Germania nazistă deschide la Dachau, lângă Munchen, primul său lagăr de concentrare. Inaugurarea a fost făcută de Heinrich Himmler, pe atunci șeful poliției din Munchen.

Lagărul a fost gândit inițial pentru adversarii politici ai lui Hitler. În 1938, au ajuns la Dachau primii 10.000 de evrei. Primul crematoriu a fost construit în 1942.

41.500 de oameni au fost uciși la Dachau până în aprilie 1945, când lagărul a fost eliberat de SUA. După război, la Dachau au fost ținuți membrii SS care așteptau judecata.

1963 - PRIMUL ALBUM BEATLES

"Please please me", primul album al trupei britanice The Beatles, era lansat în Marea Britanie. Avea 14 melodii, inclusiv unele scrise pe John Lennon și Paul McCartney.

Albumul a ajuns în fruntea topurilor britanice în luna mai și a rămas acolo timp de 30 de săptămâni. Era o realizare fără precedent pentru un album pop la acea vreme.

Primul album Beatles nu a fost lansat în Statele Unite. Un single de pe album nu a prins la public, așa că discul nu fost lansat. Mania Beatles a lovit SUA după câteva luni.

1995 - DUPĂ 438 DE ZILE ÎN SPAȚIU

Cosmonautul rus Valeri Polyakov revenea pe Pământ și stabilea un record de 438 de zile petrecute în spațiu. Polyakov concluziona: "Putem zbura pe Marte".

Polyakov, medic de carieră, se oferise voluntar pentru această misiune pentru a demonstra că oamenii pot supraviețui microgravitației suficient de mult timp.

În timpul zborului la bordul stației spațiale Mir, Valeri Polyakov a efectuat numeroase experimente medicale care au ajutat la înțelegerea vieții în spațiu.