1963 - "I HAVE A DREAM"



Pastorul Martin Luther King Jr., în fața a 200.000 de oameni adunați la monumentul Lincoln din Washington D.C., a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. "Visez ca cei patru copii ai mei nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor." Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther

King a repetat-o de mai multe ori - "I have a dream". Anul următorul, activistul a primit Nobelul pentru Pace.



1996 - DIVORȚ REGAL



Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat, când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire, plus 400.000 lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor Rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi, atunci când va deveni Rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani.



1973 - SINDROMUL STOCKHOLM



O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. Șase zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca. Dar poliția a venit iar hoțul a luat ostatici, din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite "sindromul Stockholm".