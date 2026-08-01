digistoria

1943 - Raid american în Ploiești

162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator, venite din Libia, au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani.

Avioanele au atacat ziua, deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa. Raidul a fost un eșec. SUA au pierdut 53 de avioane.

Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația SUA a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate.

1944 - Luptă pentru libertatea

După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor.

Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei. Dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor.

Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.

1936 - Svastica și inelele olimpice

În capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de Vară din 1936.

Stadionul Olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția pentru a-și promova ideile criminale.

Berlinul fusese ales gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice „naziste”, dar eforturile lor nu au avut succes.

Editor : B.E.