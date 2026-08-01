Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 august Data publicării: 01.08.2026 08:13 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1943 - Raid american în Ploiești 1944 - Luptă pentru libertatea 1936 - Svastica și inelele olimpice Surse: Cum încearcă PSD să strângă voturile necesare pentru Guvernul Grindeanu. Cine decide majoritatea în Parlament Val de reacții și plângere la CNCD după afirmația scandaloasă a lui Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății Un an de austeritate: coșul de cumpărături s-a scumpit cu 10%. Adrian Mitroi avertizează: „Economia a reacționat foarte dur” Canicula se extinde în România. Cod portocaliu în șase județe și temperaturi de până la 41°C. ANM: „Este posibil să emitem și cod roșu” Un bărbat a fost găsit mort, în urma unui incendiu puternic care a cuprins chiliile Mănăstirii Bisericani din județul Neamț Criza carburanților: motorina a sărit de 10,5 lei/litru și a atins un nou record istoric Misterul mormintelor vechi de 3.000 de ani descoperite la Iași. Ce i-a uimit pe arheologi Patru urși orfani din Zărnești, adoptați în Franța. Povestea emoționantă a primilor „emigranți” ai speciei din România Schimbare istorică pentru euro: românii pot vota designul noilor bancnote. Care sunt opțiunile 1943 - Raid american în Ploiești162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator, venite din Libia, au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua, deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa. Raidul a fost un eșec. SUA au pierdut 53 de avioane.Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația SUA a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate.1944 - Luptă pentru libertateaDupă ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei. Dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor.Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.1936 - Svastica și inelele olimpiceÎn capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de Vară din 1936.Stadionul Olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția pentru a-și promova ideile criminale.Berlinul fusese ales gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice „naziste”, dar eforturile lor nu au avut succes. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior 2 Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți... 3 Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost... 4 Criza din Ceuta, „o încălcare a suveranității teritoriale a Spaniei”, spune premierul... 5 Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...