digistoria

1918 - MAREA UNIRE

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia aproba unirea Transilvaniei cu Regatul României. Peste 100.000 de români au fost prezenți, dintre care 1.228 erau delegați.

Rezoluția de unire a fost citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu. Era momentul împlinirii unui vis de secole al românilor. Marele Război se sfârșise cu 19 zile înainte.

În aceeași zi a Unirii, Regele Ferdinand și Regina Maria reveneau la București, după doi ani de exil la Iași. România triumfa, la doar un an după ce era aproape de dispariție.



1936 - ARCUL DE TRIUMF DIN BUCUREȘTI

La 18 ani de la Marea Unire, Regele Carol al II-lea și Regina Maria inaugurau noua variantă a Arcului de Triumf din București. Simboliza victoria din Primul Război Mondial.

Construit inițial din lemn, Arcul de Triumf a fost înlocuit cu o structură din marmură și granit. Arcul are 27m înălțime. Pe interior sunt trecute numele bătăliilor date de Armată.

Proiectul de reconstrucția i-a aparținut arhitectului Petre Antonescu, care a folosit ca model de inspirație Arcul de Triumf din Paris. Monumentul poate fi vizitat la interior.



1991 - INDEPENDENȚA UCRAINEI

Ucraina vota pentru independența față de Uniunea Sovietică. Rezultatul a fost categoric. 92,3% dintre votanți au fost pentru un stat independent.

Mai mult, a fost o majoritate pro-independență în fiecare regiune a Ucrainei, inclusiv în Crimeea și în Donbas. A 2-a zi, Ucraina a fost recunoscută ca stat independent.

După o săptămână, Ucraina a semnat, alături de Rusia și Belarus, acordul prin care a fost dizolvată oficial Uniunea Sovietică. Experimentul lui Lenin durase 69 de ani.

