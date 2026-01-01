Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 ianuarie

45 î.Hr. - CALENDARUL IULIAN

Calendarul iulian devine calendarul civil al Romei Antice. Ziua de 1 ianuarie devine, oficial, prima zi a anului. Calendarul a fost propus de Iulius Cezar, când era consul.

Calendarul cel nou era făcut de matematicieni și astronomi greci. Imperiul Roman și toată lumea creștină l-au urmat mai bine de 1.600 de ani. Unele comunități încă îl respectă.

Calendarul iulian a fost schimbat ușor în 1583, de Papa Grigore al XIII-lea. Așa a apărut calendarul gregorian, folosit în prezent. Diferența dintre ele este de 13 zile.

2007 - ROMÂNIA INTRĂ ÎN UE

La 18 ani de la înlăturarea comunismului, România intra în Uniunea Europeană. Era revenirea românilor alături de marea familie europeană, după anii grei de dictatură.

Drumul către Uniunea Europeană a început în 1993, cu acordul de asociere. Au urmat ani lungi de discuții. Tratatul de aderare a fost semnat pe 13 aprilie 2005.

O dată cu intrarea României în UE, Sibiu a devenit capitală culturală europeană, alături de Luxemburg. România este mai prosperă ca niciodată de când este parte a UE.

1912 - SFÂRȘITUL UNUI IMPERIU

După mai de 2.000 de ani ca imperiu, China devenea o republică. Sun Yat-sen era numit primul președinte din istoria Chinei. Puyi, ultimul împărat, era detronat.

Era concluzia a unui secol de instabilitate internă și de amenințări externe. În ciuda proclamării republicii, China a rămas divizată între diverse căpetenii regionale.

China a fost reunificată abia în 1927, sub Chiang Kai-shek. Ultimul împărat chinez a domnit ca Împărat al Manciuriei, stat-marionetă al Japoniei, între 1932 și 1945.

Editor : C.L.B.

