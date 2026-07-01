digistoria

1908 - ORIGINEA SOS

Codul Morse SOS a devenit oficial semnalul de urgență pentru nave aflate în pericol și care aveau nevoie de ajutor. Ideea codului SOS a venit din Germania.

Reglementarea nu specifica litere, ci doar „trei puncte, trei linii, trei puncte”. În codul Morse standard, asta se citește SOS. Dar în cel american de atunci, era S5S.

Prima navă care a folosit SOS a fost pachebotul Slavonia, care a naufragiat lângă Azore în 1909. De asemenea, și Titanic a transmis codul SOS când se scufunda.

1997 - STEAG ROȘU PESTE HONG KONG

La ora 00:00, pe 1 iulie 1997, Hong Kong ieșea de sub 156 de ani de administrație britanică și devenea parte din China. Regele Charles și-a reprezentat țara la ceremonie.

Steagurile britanice și ale coloniei Hong Kong au fost coborâte de catarg pentru totdeauna. Apoi au fost ridicate drapelele roșii ale Chinei și regiunii speciale Hong Kong.

Cedarea Hong Kong a fost controversată atunci și este mai controversată acum. Promisiunea Chinei că orașul își poate păstra drepturile 50 de ani a fost încălcată deja.

1903 - TOUR DE FRANCE

Ziarul de sport L'Auto finanța prima ediție a Turului Franței. Peste 60 de cicliști porneau de la linia de start de la Paris într-o cursă de aproape 2.500 de kilometri.

Traseul forma o buclă în centrul Franței. Cicliștii au trecut pe coasta Atlanticului, au ajuns la Mediterana apoi au revenit la Paris. Timpul câștigător a fost 94h și 33 min.

Tricoul galben de câștigător, simbolu al Turului Franței și unul dintre cele mai râvnite premii din ciclism, a apărut în 1919. Recordul de victorii - 5 - este al lui Eddy Merckx.

Editor : C.S.