Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 iunie Data publicării: 01.06.2026 07:40

1996 - Fără arme nucleare
1973 - Abolirea monarhiei
2001 - Lovitură de palat

1996 - Fără arme nucleareUcraina devine oficial o țară fără arme nucleare. Ultimele focoase moștenite de la URSS erau transferate Rusiei, potrivit Memorandumului de la Budapesta din 1994. Prin acest acord, SUA, Marea Britanie și Rusia se angajau să respecte și să nu amenințe integritatea teritorială și independența Ucrainei, după cedarea armelor nucleare.Ucraina a rămas cu aproximativ 1.700 de focoase nuclear după căderea URSS. Dar armele erau controlate de la Moscova. Rusia a încălcat acordul cu Ucraina în 2014.1973 - Abolirea monarhieiDictatura militară care conducea Grecia a anunțat că monarhia a fost abolită și că țara a devenit o republică. Regele Constantin al II-lea era în exil de peste cinci ani. Schimbarea a fost aprobată printr-un referendum. Regimul s-a asigurat că va ieși rezultatul dorit Republica a fost menținută și după căderea dictaturii.Monarhia greacă a avut o istorie zbuciumată. Regele George al II-lea, ginerele Regelui Ferdinand, a spus că cel mai important obiect al unui rege grec este valiza.2001 - Lovitură de palatPrințul-moștenitor Dipendra al Nepalului deschide focul la o petrecere de la palatul regal. Își omoară părinții, pe Rege și pe Regină, frații, apoi se împușcă pe sine.Prințul mai trăiește trei zile în spital, perioadă în care a fost rege. Linia de succesiune la tronul nepalez a fost eliminată în acest masacru. Regatul intră în criză.Coroana ajunge la fratele regelui asasinat, care a devenit ultimul suveran al Nepalului. Șase ani mai târziu, rebelii comuniști au câștigat războiul civil și au abolit regatul. Editor : B.E.