digistoria

1840 - PRIMUL TIMBRU

Poșta din Marea Britanie punea în circulație primul timbru poștal autoadeziv - Penny Black. Așa cum îi spune și numele, avea valoarea de un penny.

Timbrul permitea trimiterea unei scrisori pe tot cuprinsul țării, indiferent de distanță. Până la „Penny Black”, poșta taxa în funcție de distanță iar destinatarul plătea.

Timbrul alb-negru, cu figura reginei Victoria în centru, a fost tipărit în aproape 69 de milioane de exemplare. Astăzi este de colecție și valorează chiar și 1.000 de lire.

1994 - MOARTEA UNUI CAMPION

Ayrton Senna, unul dintre cei mai buni piloți de Formula 1 din istorie, a murit acum 31 de ani după un accident pe circuitul Imola, în timpul Marelui Premiu al San Marino.

Monopostul Williams al lui Senna iese de pe traseul în virajul Tamburello și se lovește de parapetul din beton. Mașina avea 211 km/h în momentul impactului.

Senna a suferit răni fatale la cap. Ancheta a arătat că accidentul a fost cauzat de probleme mecanice. Moartea tragică a lui Senna a schimbat regulile de siguranță în F1.

2003 - „MISIUNE ÎNDEPLINITĂ”

Aflat pe puntea unui portavion, președintele George W. Bush anunța în urmă cu 23 de ani, „Misiune Îndeplinită” pentru intervenția militară americană din Irak.

Mai mult, în spatele președintelui era și un banner uriaș pe care scria „Misiune Îndeplinită”. Bush a dat de înțeles că războiul din Irak s-a terminat cu victoria SUA.

Istoria a dovedit că George W. Bush s-a grăbit. Căderea lui Saddam Hussein a fost începutul insurgenței din Irak. Bush a fost ironizat intens pentru discurs și banner.

