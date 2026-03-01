Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 martie

1953 - SFÂRȘITUL UNUI DICTATOR

Iosif Stalin, dictatorul Uniunii Sovietice și unul dintre cei mai temuți oameni de pe glob, suferă o hemoragie cerebrală. Un servitor îl găsește întins pe jos, în cameră.

Abia pe seară, în jurul orei 23, o servitoare își face curaj și deschide ușa, deoarece Stalin nu dăduse niciun semn. Dictatorul nu mai era conștient. A mai trăit doar 4 zile.

Stalin a condus cu o mână de fier Uniunea Sovietică timp de 29 de ani. El a preluat puterea cu forța după moartea lui Lenin. Lev Trokți trebuia să fie liderul de drept al URSS.

1998 - SUCCES TITANIC

„Titanic” a devenit primul film din istorie care a avut încasări de 1 miliard de dolari la nivel global. Pelicula fusese lansată cu câteva luni înainte și era un fenomen.

Succesul „Titanic” nu s-a oprit aici. Până a ieșit din cinematografe, filmul a strâns 1,8 miliarde de dolari. „Titanic” a fost 12 ani pelicula cu cele mai mari încasări.

Recordul a fost depășit în 2010 de „Avatar”, făcut de James Cameron, ca și „Titanic”. Paradoxal, înainte de lansare, criticii au prezis că „Titanic” va fi un eșec.

1692 - PROCESELE VRĂJITOARELOR DIN SALEM

Trei femei - două coloniste și o sclavă - sunt aduse în fața magistraților din Salem, o colonie engleză din Massachusetts. Toate trei erau acuzate de vrăjitorie.

A fost începutul proceselor de vrăjitorie de la Salem, unul dintre cele mai influente momente ale istoriei americane. Cele două coloniste au fost găsite vinovate și executate.

Sclava, pe nume Tituba, a recunoscut că este vrăjitoare, dar nu a pățit nimic. Procesele de la Salem sunt astăzi, în SUA, sinonime cu procesele bazate de acuzații false.

