digistoria

1993 - APARE UNIUNEA EUROPEANĂ



Apărea oficial Uniunea Europeană, prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht. Actul fusese semnat în 1992 de țările Comunității Europene.

Tratatul a reprezentat o nouă etapă în procesul de integrare europeană. Apar, pentru prima dată, noțiunile unei cetățenii europene și unei monede europene comune.

La început, Uniunea Europeană a avut 12 țări, toate din vestul continentului. În 1999, apare moneda EURO. Iar în 2004, au intrat în UE primele foste state comuniste.

1922 - ULTIMUL SULTAN OTOMAN

Mehmed al VI-lea, ultimul sultan al Imperiului Otoman, a abdicat după patru ani de domnie. S-au terminat astfel 623 de ani de monarhie și putere imperială otomană.

Otomanii au dat lovitura de grație imperiului Bizantin. Imperiul sultanului s-a întins de la Adriatică la Caspică și din nordul Mării Neagre până în sudul Mării Roșii.

Imperiul a fost înlocuit cu Republica Turcia, cu Mustafa Kemal Ataturk ca primul președinte. Numele noului stat a venit de la o denumire comună pentru vechiul imperiu.

1512 - CAPODOPERĂ RENASCENTISTĂ

Oamenii pot aprecia pentru prima oară tavanul Capelei Sixtine de la Vatican, pictat de Michelangelo. Lucrarea fusese cerută pe Papa Iuliu al II-lea.

Timp de patru ani, Michelangelo a pictat nouă fresce pe tavanul Capelei Sixtine, care arată crearea lumii, relația lui Dumnezeu cu oamenii și căderea în păcat a omenirii.

În total, Michelangelo a pictat peste 3.000 de figuri pe tavanul Capelei Sixtine. Un istoric italian, prezent la dezvelire, a spus că cei prezenți au rămas muți de uimire.

