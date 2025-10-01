Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 octombrie

1928 – PRIMUL CINCINAL

Uniunea Sovietică, la ordinul lui Stalin, începe primul său „plan cincinal”. Erau mai multe reforme și proiecte întinse pe 5 ani. Scopul era industrializarea rapidă a URSS.

80% dintre investiții au mers la industria grea. Mâncarea și alte produse de bază au devenit din ce în ce mai rare. Simultan cu primul cincinal s-a făcut și colectivizarea.

Din cauza colectivizării forțate, a apărut foametea în țară. Între 1932 și 1933 au murit 11 milioane de oameni de foame. Între 3 și 7 milioane, doar în Ucraina.

1964 - REVOLUȚIE ÎN TRANSPORTURI

Primul tren de mare viteză Shinkansen a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 km până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri.

Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964. Dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză.

Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 km de linii de mare viteză.


1968 - NOAPTEA MORȚILOR VII

„Noaptea Morților Vii”, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din SUA. Este despre șapte indivizi, atacați de monștri mâncători de oameni.

Filmul a dat naștere ideii de zombie așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat „părintele zombie”.

Cuvântul „zombie” vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombie moderni, pe care îi știm din filme, apar prin infectare sau iradiere, nu magie.

