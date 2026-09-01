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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 septembrie

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1939 - ÎNCEPE RĂZBOIUL

La ora 4:45 dimineață sunt trase primele focuri de armă din cel de-al Doilea Război Mondial. O navă germană începuse să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk.

În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei trec frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze.

La 10 dimineața, Hitler s-a dus în Parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și UK i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate.

1902 - PRIMUL FILM SF

„O călătorie către Lună”, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe Lună cu o capsulă trasă din tun.

La întoarcere, iau prizonier un „selenit” - locuitor al Lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne și H.G. Wells.

Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în „ochiul” Lunii este una dintre cele mai populare scene.

1974 - RECORD DE VITEZĂ

Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra într-o oră, 54 de minute și 56 de secunde. A fost un nou record, care a rămas în picioare și astăzi.

Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 3.500 km/h. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult.

Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS.
 

Editor : C.S.

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