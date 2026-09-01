Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 septembrie Data publicării: 01.09.2026 08:28 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Nicușor Dan: „A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile”. Ce spune despre viitorul Guvern Accident naval în Portul Tulcea: un vapor scăpat de sub control a scufundat două bărci Lionel Messi se retrage din fotbalul internațional. Mesaj emoționant: „Mă doare sufletul, dar înțeleg că a sosit momentul” Ambasada SUA, mesaj inedit de Ziua Limbii Române: „Astăzi, chiar şi AI-ul renunţă la traducerile elaborate” Radu Miruță, despre relația cu Nicușor Dan: „Nu pot fi dezamăgit de președintele României” Ce trupe americane rămân în România. Radu Miruță: „Acum câteva luni au venit 400 de militari în plus” Prețurile la carburanți, sub lupa ANPC. Sancțiuni dure pentru benzinăriile care cresc tarifele după ora 12:00: „Au fost multe nereguli” Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus Temu și Shein, în declin. Taxa de 3 euro pe coletele din China a schimbat obiceiurile de cumpărături ale românilor 1939 - ÎNCEPE RĂZBOIUL La ora 4:45 dimineață sunt trase primele focuri de armă din cel de-al Doilea Război Mondial. O navă germană începuse să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk.În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei trec frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze.La 10 dimineața, Hitler s-a dus în Parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și UK i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1902 - PRIMUL FILM SF„O călătorie către Lună”, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe Lună cu o capsulă trasă din tun.La întoarcere, iau prizonier un „selenit” - locuitor al Lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne și H.G. Wells.Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în „ochiul” Lunii este una dintre cele mai populare scene.1974 - RECORD DE VITEZĂUn avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra într-o oră, 54 de minute și 56 de secunde. A fost un nou record, care a rămas în picioare și astăzi.Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 3.500 km/h. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult.Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS 2 Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi... 3 Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține... 4 Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din... 5 În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...