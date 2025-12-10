Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 decembrie

2001 - ÎNCEPE AVENTURA LUI FRODO

Apare în cinematografe primul film din trilogia „Stăpânul inelelor” - „Frăția Inelului”. Peter Jackson adapta capodopera lui Tolkien și aducea la viață Midgard-ul.

Filmul urmărește prima parte a misiunii lui Frodo de a distruge Inelul în inima Mordorului. El este însoțit de eroi legendari precum Aragorn, Legolas, Gandalf sau Gimli.

Filmul a câștigat 4 premii Oscar și a încasat aproape 900 de milioane de dolari. Trilogia avea să redefinească întreagul gen fantasy, devenind un fenomen cultural.

1948 - DECLARAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

În umbra ororilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Adunarea Generală a ONU adopta la Paris Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Fosta Prima Doamnă a SUA Eleanor Roosevelt a jucat un rol important în adoptarea acestui document, menit să unească națiunile prin egalitate, libertate și demnitate.

Declarația stabilește pentru prima oară drepturile fundamentale ale omului care să fie protejate la nivel universal. A fost tradusă în peste 500 de limbi.

1901 - PRIMUL PREMIU NOBEL

Avea loc prima gală oficială de decernare a premiilor Nobel. Aceasta era organizată la fix cinci ani de la moartea lui Alfred Nobel, pe 10 decembrie 1896.

Regele Suediei a oferit personal premiile și medaliile laureaților. Primii câștigători au fost doi germani, doi francezi, un olandez și un elvețian. Niciun suedez.

Wilhelm Röntgen, inventatorul radiografiei, a luat primul premiu nobel pentru Fizică. Iar Henry Dunant, co-fondatorul Crucii Roșii, a luat premiul pentru Pace.

